Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Российские компании приостанавливают продвижение через популярные блоги — из-за этого доходы «лидеров мнений» могут сократиться вдвое. Размещение на YouTube сокращают даже те компании, которые адаптировались к режиму ограничений

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Из-за сложной экономической ситуации объем сегмента influence-маркетинга (IM, способ продвижения товаров через лидеров мнений) может упасть в два раза по итогам года. Такой прогноз РБК привела Екатерина Маковецкая, cопредседатель комитета IAB Russia (The Interactive Advertising Bureau, Ассоциация развития интерактивной рекламы) по influence-маркетингу.

«С падением рекламного рынка просядет и IM, а учитывая, что это канал для большинства рекламодателей все еще остается экспериментальным, объем рынка может упасть в два раза. Только 20% рекламодателей выделяют на IM более 10% рекламного бюджета, остальные 80% — менее 10%», — сослалась Маковецкая на данные опроса IAB. На конец 2019 года экспертное сообщество оценивало объем рынка IM в 8 млрд руб., напомнила она.

YouTube-блогеры уже стали получать значительно меньше прибыли от рекламных контрактов и промороликов, сообщил РБК представитель платформы для партнерского маркетинга Admitad: крупные бренды в связи с кризисом урезают маркетинговые бюджеты. Компания приводит оценку платформы лидеров мнений Epicstars, согласно которой годовой объем рекламного рынка YouTube-блогеров в России составляет 2,5 млрд руб.

Рынок IM в российском YouTube в этом году упадет на 50%, а снижение на 30‒40% произойдет уже в мае, прогнозирует гендиректор аналитической платформы BloggerBase Антон Петухов. По его словам, в период карантина многие отделы маркетинга не только отказываются от непопулярной офлайн-рекламы, но и замораживают бюджеты на другие каналы продвижения.