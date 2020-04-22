Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Глава ВОБ призвал Соловьева не обзывать «Динамо» и пригласил его на матч Спорт, 19:58 Путин поручил ускорить строительство инфекционной больницы в Воронеже Общество, 19:46 СМИ узнали о переходе футболиста «Зенита» в «Рубин» Спорт, 19:46 Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы Общество, 19:30 Почему биткоин становится цифровой версией золота Крипто, 19:19 Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы Технологии и медиа, 19:16 Юристы оценили разъяснения Верховного суда по делам в связи с COVID-19 Общество, 19:05 Доходы блогеров из-за кризиса снизятся вдвое Pro, 19:05 Fitch вдвое ухудшило прогноз падения ВВП мира из-за «небывалой рецессии» Экономика, 19:02 Цена игроков Английской премьер-лиги упала на €1,5 млрд. Что важно знать Спорт, 19:00 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:00 Семак назвал Кокорина одним из лучших футболистов в чемпионате России Спорт, 18:56 Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца его срока Политика, 18:56 Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Финансы, 18:46
Антикризисные меры ,  
0 

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Российские компании приостанавливают продвижение через популярные блоги — из-за этого доходы «лидеров мнений» могут сократиться вдвое. Размещение на YouTube сокращают даже те компании, которые адаптировались к режиму ограничений
Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС
Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Из-за сложной экономической ситуации объем сегмента influence-маркетинга (IM, способ продвижения товаров через лидеров мнений) может упасть в два раза по итогам года. Такой прогноз РБК привела Екатерина Маковецкая, cопредседатель комитета IAB Russia (The Interactive Advertising Bureau, Ассоциация развития интерактивной рекламы) по influence-маркетингу.

«С падением рекламного рынка просядет и IM, а учитывая, что это канал для большинства рекламодателей все еще остается экспериментальным, объем рынка может упасть в два раза. Только 20% рекламодателей выделяют на IM более 10% рекламного бюджета, остальные 80% — менее 10%», — сослалась Маковецкая на данные опроса IAB. На конец 2019 года экспертное сообщество оценивало объем рынка IM в 8 млрд руб., напомнила она.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

YouTube-блогеры уже стали получать значительно меньше прибыли от рекламных контрактов и промороликов, сообщил РБК представитель платформы для партнерского маркетинга Admitad: крупные бренды в связи с кризисом урезают маркетинговые бюджеты. Компания приводит оценку платформы лидеров мнений Epicstars, согласно которой годовой объем рекламного рынка YouTube-блогеров в России составляет 2,5 млрд руб.

Рынок IM в российском YouTube в этом году упадет на 50%, а снижение на 30‒40% произойдет уже в мае, прогнозирует гендиректор аналитической платформы BloggerBase Антон Петухов. По его словам, в период карантина многие отделы маркетинга не только отказываются от непопулярной офлайн-рекламы, но и замораживают бюджеты на другие каналы продвижения.

Рекламные ссылки в YouTube-каналах принесли российским блогерам ₽3 млрд
Технологии и медиа
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

По словам представителя Admitad, рекламные бюджеты урезают даже те компании, которые выиграли от коронавируса, поскольку возникший дополнительный спрос позволяет обойтись без такого канала продвижения. В связи с этим блогеры начали активнее использовать модель партнерского маркетинга, когда заказчики платят за каждую конкретную покупку, сделанную по партнерской ссылке, размещенной в блоге. В таком случае блогер не ждет предложений от брендов и не надеется на прибыль с рекламной сети YouTube (рекламные вставки на сайте и в видеороликах), а может самостоятельно выбирать нишу и конкретные товары, которые хочет продвигать, пояснил представитель Admitad.

Однако эти доходы пока не могут полностью покрыть упущенную выгоду от традиционной рекламы. Руководитель российского подразделения Admitad Анна Гидирим объяснила, что лишь небольшое количество блогеров работает с моделью партнерского маркетинга, потому что фиксированные выплаты за рекламу порой выше, чем доход от партнерских ссылок.

По словам Екатерины Маковецкой, доходы блогеров от партнерской программы Youtube просели. Это связано не только с тем, что рекламодатели замораживают или снимают бюджеты, они стали пристальнее следить за brand safety (защита бренда от упоминаний в неблагоприятном контексте. — РБК) ввиду появления большого количества видеоконтента от тех же блогеров на тему коронавируса. «Все хотят словить хайп и собрать больше просмотров. В такие ролики рекламодатели вставать не спешат, и более того, ограничивают или исключают рекламу», — объяснила она.

Представитель YouTube сообщил, что компания не может поделиться финансовой информацией о доходах блогеров.

Ранее банк UBS оценил, что в 2020 году объем рекламного рынка может снизиться на 15%, до 420 млрд руб., а интернет-рекламы — на 5%, до 231 млрд руб. Это может привести к падению выручки «Яндекса» в 2020 году впервые за 12 лет.

Какие рекламодатели остановили продвижение через блогеров и что об этом думают «лидеры мнений» — в материале РБК Pro.

Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату
Технологии и медиа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Авторы: Владислав Скобелев, Елизавета Ефимович
При участии: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова, Елена Сухорукова
Теги: YouTube, блоггер, реклама, пандемия
Материалы по теме
Посткризисное управление: как пандемия изменит мир, государство и бизнес
Бизнес
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Общество
Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter