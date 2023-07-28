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Бумаги Ozon начнут торговаться на бирже в Астане

Международная биржа Астаны начнет торги ADS Ozon
Международная биржа Астаны начнет торги депозитарными акциями Ozon. Это должно позволить совершать сделки с бумагами инвесторам, купившим их на американской NASDAQ, где торги приостановлены с февраля 2022-го
Ozon OZON ₽2 428,5 +0,89% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В пятницу, 28 июля, Американские депозитарные акции (ADS) Ozon были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON, говорится в сообщении компании. Торги начнутся 31 июля.

Какая доля ADS будет торговаться на этой площадке, в компании не говорят, но уточняют, что на этой площадке будут обращаться ранее выпущенные ADS, кроме тех, права на которые учитываются в России через Национальный расчетный депозитарий. Выпускать новые акции или бумаги в связи с листингом на AIX не планируется.

В Ozon рассчитывают, что листинг на AIX повысит ликвидность бумаг и предоставит инвесторам, в том числе международным, возможность торговать на бирже. «AIX является полноправным членом World Federation of Exchanges (мировой отраслевой ассоциации организаторов торговли ценными бумагами и производными инструментами. — РБК) и отвечает интересам наших инвесторов. Она подходит для обращения американских депозитарных акций и работает на базе английского права, привычного для большинства международных инвесторов», — пояснил выбор площадки представитель Ozon. Он также отметил, что у депозитария AIX есть прямые отношения с европейским депозитарием Euroclear, что может позволить проводить расчеты по ценным бумагам с кодом Euroclearable ISIN. «Инвесторы, которые приобрели ADS Ozon на NASDAQ, в перспективе могут получить возможность совершать с бумагами сделки на бирже Астаны, после того как получат доступ к торговой инфраструктуре на ней», — указал представитель Ozon.

Кроме того, выход на местную биржу должен стать «следующим шагом» в расширении присутствия в Казахстане, куда компания вышла в 2021 году (сейчас в стране работает локальная витрина маркетплейса Ozon.kz, действуют два фулфилмент-центра в Алма-Ате и Астане, а также сеть пунктов выдачи заказов по франшизе). Как отмечается в сообщении компании, за последний год продажи казахстанских предпринимателей на маркетплейсе выросли в восемь раз, сейчас на нем работают более 15 тыс. локальных продавцов.

Что происходит с торгами Ozon в США

В конце ноября 2020 года Ozon разместил свои ADS на NASDAQ и Московской бирже. На американской площадке тогда было размещено 33 млн бумаг по цене $30 за штуку. Но в конце февраля 2022 года американская биржа приостановила их торги вместе с бумагами других российских компаний в связи с геополитической ситуацией. 15 марта этого года NASDAQ уведомила Ozon и другие российские компании, что намерена исключить их бумаги из листинга. Принудительный делистинг должен был состояться 24 марта, но Ozon, как и другие компании, попытался оспорить это решение. В начале лета NASDAQ отклонила апелляцию Ozon, 21 июня компания подала повторную апелляцию. Как пояснил ее представитель, по процедуре письменные разбирательства будут проходить до конца июля, после чего должно быть вынесено решение.

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При этом в сообщении Ozon отмечается, что листинг на AIX не повлияет на торги на Московской бирже.

Ранее NASDAQ удовлетворила апелляцию Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс») на решение о принудительном делистинге. Тем не менее торги бумагами компании на этой площадке остаются приостановленными.

Материал дополняется

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Анна Балашова Анна Балашова
Ozon NASDAQ торги листинг
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