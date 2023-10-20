 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Ozon приступил к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ

Ozon: компания приступает к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ
Делистинг Ozon с американской биржи позволит снизить затраты на предоставление отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, пояснили в компании
Ozon OZON ₽2 738 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ozon приступает к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку. у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена», — отметили в Ozon.

Это позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отметили в компании.

До 30 октября Ozon подаст в SEC форму, запускающую процедуру добровольного делистинга. Однако решение об исключении ценных бумаг компании с биржи вступит в силу не ранее чем через десять дней после этого.

Следом Ozon планирует прекратить регистрацию своих обыкновенных акций и ADS в США; после этого все обязательства компании по предоставлению отчетности в SEC будут приостановлены, а решение вступит в силу спустя 90 дней.

В компании подчеркнули, что добровольный делистинг с NASDAQ не повлияет на ее операционную деятельность и финансовую устойчивость, так как торги на бирже были приостановлены еще 28 февраля 2022 года. В минувшем марте NASDAQ уведомила Ozon о намерении провести делистинг. Компания дважды обжаловала решение, но получила отказ на обе апелляции.

Читайте на РБК Pro
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Как следствие принимает решение об аресте имущества — причины и действия
Почему надо бежать из компании, где «коллектив — большая дружная семья»
Из рублей в тенге и обратно: как переводить зарплату в Казахстан

Бумаги Ozon продолжат торговаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX), подчеркнули в компании.

В конце ноября 2020 года Ozon разместила свои ADS на NASDAQ и Московской бирже.

На Международной бирже Астаны (AIX) американские депозитарные акции (ADS) Ozon появились 31 июля под тикером OZON. В обращение поступили ранее выпущенные ADS, кроме тех, права на которые учитываются в России через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
делистинг Nasdaq Ozon Биржа США
Материалы по теме
Бумаги Ozon начнут торговаться на бирже в Астане
Технологии и медиа
«Яндекс» добился отмены решения о делистинге на NASDAQ
Финансы
Делистинг Yandex, Ozon, QIWI и других компаний. Что это значит
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 19 окт, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 19 окт, 18:00
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 13:02
«Вечный» главбух и обман ради KPI: какие язвы вскрывает рост бизнеса Pro, 12:56
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 12:54
В Бишкеке загорелся единственный в Киргизии русский драматический театр Общество, 12:52
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 12:51
SEC отозвала иск против руководителей Ripple Labs Крипто, 12:48
Рекордсмен Чимаев подписал новый долгосрочный контракт с UFC Спорт, 12:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 12:44
Объем реструктуризаций кредитов бизнесу удвоился на фоне роста ставки ЦБ Финансы, 12:42
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Гаубица «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы до 80 км прошла испытания Политика, 12:38
Риелторы назвали новостройки бизнес-класса — лидеры по продажам в Москве Недвижимость, 12:36
МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации россиян Спорт, 12:31
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Балашихе Общество, 12:24