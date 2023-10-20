Ozon приступил к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ

Делистинг Ozon с американской биржи позволит снизить затраты на предоставление отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, пояснили в компании

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Ozon приступает к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку. у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена», — отметили в Ozon.

Это позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отметили в компании.

До 30 октября Ozon подаст в SEC форму, запускающую процедуру добровольного делистинга. Однако решение об исключении ценных бумаг компании с биржи вступит в силу не ранее чем через десять дней после этого.

Следом Ozon планирует прекратить регистрацию своих обыкновенных акций и ADS в США; после этого все обязательства компании по предоставлению отчетности в SEC будут приостановлены, а решение вступит в силу спустя 90 дней.

В компании подчеркнули, что добровольный делистинг с NASDAQ не повлияет на ее операционную деятельность и финансовую устойчивость, так как торги на бирже были приостановлены еще 28 февраля 2022 года. В минувшем марте NASDAQ уведомила Ozon о намерении провести делистинг. Компания дважды обжаловала решение, но получила отказ на обе апелляции.

Бумаги Ozon продолжат торговаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX), подчеркнули в компании.