Ozon приступил к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ
Ozon приступает к добровольному делистингу с американской биржи NASDAQ. Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку. у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена», — отметили в Ozon.
Это позволит компании снизить затраты, связанные с предоставлением отчетности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отметили в компании.
До 30 октября Ozon подаст в SEC форму, запускающую процедуру добровольного делистинга. Однако решение об исключении ценных бумаг компании с биржи вступит в силу не ранее чем через десять дней после этого.
Следом Ozon планирует прекратить регистрацию своих обыкновенных акций и ADS в США; после этого все обязательства компании по предоставлению отчетности в SEC будут приостановлены, а решение вступит в силу спустя 90 дней.
В компании подчеркнули, что добровольный делистинг с NASDAQ не повлияет на ее операционную деятельность и финансовую устойчивость, так как торги на бирже были приостановлены еще 28 февраля 2022 года. В минувшем марте NASDAQ уведомила Ozon о намерении провести делистинг. Компания дважды обжаловала решение, но получила отказ на обе апелляции.
Бумаги Ozon продолжат торговаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX), подчеркнули в компании.
В конце ноября 2020 года Ozon разместила свои ADS на NASDAQ и Московской бирже.
На Международной бирже Астаны (AIX) американские депозитарные акции (ADS) Ozon появились 31 июля под тикером OZON. В обращение поступили ранее выпущенные ADS, кроме тех, права на которые учитываются в России через Национальный расчетный депозитарий (НРД).