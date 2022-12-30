Baring Vostok Майкла Калви разделит бизнес и активы

Инвестиционная группа Baring Vostok, основанная Майклом Калви, разделит бизнес и активы. За основателем останутся международные проекты, а российские, включая Ozon, получит команда под руководством Елены Ивашенцевой

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Инвестиционная Baring Vostok (BV) планирует реорганизовать бизнес, РБК рассказали два источника в инвестиционных кругах и подтвердили партнеры самой группы.

Реорганизация бизнеса будет организована следующим образом:

Основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции»;

Под управление холдинга «Восток Инвестиции», председателем совета директоров которого станет Елена Ивашенцева (сейчас занимает пост старшего партнера BV), перейдут компании, основной бизнес которых сконцентрирован в России, в частности: Ozon, «Солофарм», SkyEng, «ВкусВилл», Familia и др.

Фонды Baring Private Equity, которыми будет управлять, в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, будут владеть инвестициями в таких международных компаниях как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz.

Изменение структуры в инвестиционной группе не потребует и не повлечет никаких изменений в ее портфельных компаниях.

Как пояснил один из собеседников РБК, знакомый с деталями реструктуризации, фактически сделка проходит по формату выкупа активов российской командой, но она «безденежная, это обмен». При этом, по его словам, российский менеджмент в рамках реструктуризации взял на себя часть долговых обязательств по ряду активов. Изменение структуры владения, с учетом наличия специфики иностранного участия, проходят одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. У бывших партнеров, в рамках раздела активов, нет ограничений по географии дальнейшей работы, утверждает один из собеседников РБК: «Восток Инвестиции» вправе также осуществлять сделки на других рынках, за пределами России, однако фокусом являются российские компании».

Причины раздела активов собеседники описывают по-разному. По версии одного из них, решение Майкла Калви «о дистанцировании от российского рынка» было принято на фоне громкого уголовного дела против него завершившегося в 2021-ом. Другой утверждает, что «сложилось несколько факторов — снижение возможностей и желания со стороны иностранных инвесторов входить в российский бизнес, который усугубился на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022-го».

Сам Майкл Калви сообщил РБК, что «решение о реструктуризации бизнеса и разделении активов представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом». Елена Ивашенцева, в свою очередь, заявила: «Мы приняли решение о реструктуризации, чтобы портфельные компании фондов в России и за ее пределами могли продолжить свое развитие. За время существования Baring Vostok у нас сложилась потрясающая команда профессионалов, которая помогла десяткам предпринимателей создать настоящих лидеров рынка. Команда «Восток Инвестиций» продолжит помогать портфельным компаниям строить их бизнес и создавать новые компании. Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них».

Чем известен Baring

Будущий глава Baring Vostok Майкл Калви начал работать с 13 лет, чтобы оплатить обучение в университете: официантом в McDonald’s, барменом, строителем, на нефтегазовой скважине, рассказал сам инвестор в программе «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым» в 2012 году: «Я — американец из середины Америки, штата Оклахома». Во время интервью, представляя Калви, ведущий программы — бизнесмен Олег Тиньков охарактеризовал его «как самого успешного инвестора в Россию на рынке private equity» и выразил надежду, что тот когда-то проинвестирует в его компании. В последствии стороны проведут ряд сделок: например, в мае того же 2012-го стало известно, что Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестирует $50 млн в развитие банка «Тинькофф кредитные системы».

Интерес к России, как рассказывал Калви, у него появился еще в 1989 году, когда он путешествовал по Европе и знакомился с разными молодыми людьми, зараженными энтузиазмом на фоне падения Берлинской стены. В это период он начинает работать сначала в Salomon Brothers, а затем, в 1991-ом, получает предложение перейти в Европейский банк реконструкции и развития с фокусом на инвестициям преимущественно в сырьевую экономику России. «Я думал, что это будет большое приключение, но я не думал, что это станет началом 20-летней истории в России», — говорил в 2012-ом инвестор.

Основная специализация BV, основанном Калви с партнерами в 1994-ом — прямые инвестиции в Россию и страны СНГ. Фонд стал фактически одной из первых private equity структур в стране наряду с «Тройкой Диалог» и Russia Partners. С первоначальным финансированием группе помог Baring Asset Management — английская банковская группа, появившаяся еще в XVIII веке. По собственным данным BV, привлеченный с момента основания капитал фонда составляет $3,7 млрд, инвестиции составили более $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и Украине. Основными отраслями инвестиций были телекоммуникации, потребительские товары и услуги, финансовый сектор, природные ресурсы, медицина, строительство и др.

Одним из первых крупных инвестиционных проектов BV стал «ВымпелКом» (через FGI Wireless) в 1994-ом. Спустя два года, в ноябре 1996-го, сотовый оператор провел первое в России IPO. В 2000-ом Baring Vostok стал крупнейшим инвестором «Яндекса», выкупив 35,27% компании за $5,28 млн. К 2016 фонд постепенно реализовывал свои акции, сумму от их продажи оценили примерно в $1,5 млрд. В 2000 году BV также приобрел контрольный пакет акций интернет-магазина Ozon за $3 млн. Согласно годовому отчету Ozon Holdings PLC, на 31 марта 2022 года инвестфонд владеет 31,3% акций маркетплейса (его текущая стоимость — примерно 95 млрд руб.).

В феврале 2019 года Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, инвестор вместе с партнерами в 2015 году организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok), а затем перечислил средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». По версии защиты, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр».

Дело вызвало широкий резонанс. Алексей Кудрин, на тот момент возглавлявший Счетную палату, оценивал «эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики». «Это уголовное дело стало не только сильным ударом по инвестиционному климату России, сигналом о возрастающих рисках для инвесторов, но и привело к предположению, что в стране есть влиятельные силы, которые на практике вообще не считают частные, а тем более иностранные инвестиции важными для экономики страны, — отмечал миллиардер Леонид Богуславский. — Ставка делается на государственные инвестиции. С каждой трибуны говорится о важности иностранных инвестиций, на словах такие инвестиции приветствуются, но в реальности мы видим другую картину». «Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний», — говорил после задержания Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.

В августе 2021-го московский суд признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате заемных средств банка «Восточный» и приговорил их к условным срокам. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно. Несмотря на решение суда, спустя несколько месяцев, Калви заявил, что «все еще оптимистично смотрит на Россию»: «Я планирую и дальше инвестировать (в Россию. — РБК)», — сказал он. Калви также отметил, что порядка 95% инвестиционного портфеля основанного им инвестфонда Baring Vostok сосредоточены в России и Казахстане.

В январе 2022-го кассационный суд отменил решение о мере пресечения в виде запрета определенных действий для инвестора: с ноября 2020 года ему запрещалось выходить за пределы места проживания с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с фигурантами дела. Ему также было запрещено покидать Россию без разрешения властей в течение пяти лет. В мае Bloomberg, со ссылкой на источники сообщил, что инвестор находится за пределами России и не планирует возвращаться в страну.