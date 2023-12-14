Bloomberg сообщил о риске штрафа для Apple в ЕС из-за правил App Store
Регулирующие органы Евросоюза потребуют от Apple отказаться от практики, которая запрещает оформлять подписки и оплачивать покупки в приложениях в обход магазина App Store, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
О решении будет объявлено в начале 2024 года. В его рамках американской компании грозит штраф в размере до 10% своего годового дохода (Bloomberg отмечает, что в ЕС редко назначают настолько крупные штрафы).
Еврокомиссия начала антимонопольное расследования в отношении Apple и правил App Store из-за жалобы шведского музыкального сервиса Spotify. Четыре года назад, в 2019 году она обвинила Apple в том, что американская компания ограничивает приложения сторонних разработчиков, тем самым искусственно поддерживая свой сервис Apple Music. Кроме этого, Spotify высказала протест против действующей комиссии в 30% за покупки внутри AppStore. В Apple тогда называли обвинения необоснованными.
В апреле 2021 года Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении антимонопольных норм. Два года спустя в ЕК вновь раскритиковали правила App Store, заявив, что они вынуждают пользователей платить больше и негативно сказываются на разработчиках приложений. В Spotify приветствовали заявление Еврокомиссии и призвали ее «как можно быстрее принять решение, чтобы защитить интересы потребителей и восстановить честную конкуренцию на платформе iOS».
В июне на закрытых слушаниях по этому делу в ЕС Apple попыталась снять возможные опасения по поводу нарушения правил конкуренции, сообщил источник Bloomberg. Весной 2022 года компания сообщила разработчикам, что они могут добавлять в приложения ссылки на оплату подписок в обход App Store. Однако в Spotify заявили, что ограничения все еще сохраняются, а изменения были приняты «просто для галочки».
Российские власти также обвиняют Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил App Store. В октябре компания разрешила разработчикам в стране принимать платежи через внешние ресурсы.
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