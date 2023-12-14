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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg сообщил о риске штрафа для Apple в ЕС из-за правил App Store

Bloomberg: Apple в ЕС могут назначить штраф в размере 10% от годового дохода
Власти ЕС намерены заставить Apple разрешить оформлять подписки в приложениях в обход магазина App Store; американской компании также грозит крупный штраф. Антимонопольное расследование было начато после жалобы Spotify в 2019 году
Apple AAPL Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Регулирующие органы Евросоюза потребуют от Apple отказаться от практики, которая запрещает оформлять подписки и оплачивать покупки в приложениях в обход магазина App Store, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

О решении будет объявлено в начале 2024 года. В его рамках американской компании грозит штраф в размере до 10% своего годового дохода (Bloomberg отмечает, что в ЕС редко назначают настолько крупные штрафы).

Еврокомиссия начала антимонопольное расследования в отношении Apple и правил App Store из-за жалобы шведского музыкального сервиса Spotify. Четыре года назад, в 2019 году она обвинила Apple в том, что американская компания ограничивает приложения сторонних разработчиков, тем самым искусственно поддерживая свой сервис Apple Music. Кроме этого, Spotify высказала протест против действующей комиссии в 30% за покупки внутри AppStore. В Apple тогда называли обвинения необоснованными.

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Фото:Никита Попов / РБК

В апреле 2021 года Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении антимонопольных норм. Два года спустя в ЕК вновь раскритиковали правила App Store, заявив, что они вынуждают пользователей платить больше и негативно сказываются на разработчиках приложений. В Spotify приветствовали заявление Еврокомиссии и призвали ее «как можно быстрее принять решение, чтобы защитить интересы потребителей и восстановить честную конкуренцию на платформе iOS».

В июне на закрытых слушаниях по этому делу в ЕС Apple попыталась снять возможные опасения по поводу нарушения правил конкуренции, сообщил источник Bloomberg. Весной 2022 года компания сообщила разработчикам, что они могут добавлять в приложения ссылки на оплату подписок в обход App Store. Однако в Spotify заявили, что ограничения все еще сохраняются, а изменения были приняты «просто для галочки».

Российские власти также обвиняют Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил App Store. В октябре компания разрешила разработчикам в стране принимать платежи через внешние ресурсы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Apple App Store Spotify Евросоюз Еврокомиссия антимонопольное законодательство штраф

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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