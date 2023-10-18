Apple разрешила разработчикам из России сторонние платежи. Что это значит

Apple разрешила разработчикам в России принимать платежи через внешние ресурсы. Подобные решения ранее принимались в других странах, но владельцы приложений считают, что могут столкнуться со сложностями при работе по новой схеме

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Американская Apple опубликовала новые правила для российских разработчиков приложений: теперь их пользователь может использовать внешний ресурс для совершения покупки без участия Apple. РБК ознакомился с документом. Первым на него обратил внимание портал iPhones.ru.

Согласно новым правилам, такая возможность появится, если разработчик интегрирует в свое приложение для операционных систем iOS или iPadOS специальное разрешение — StoreKit External Purchase Link Entitlement. Оно позволит «отвечающим требованиям приложениям включать ссылку на веб-сайт разработчика, которая информирует пользователей о других способах покупки цифровых товаров или услуг». Разработчикам нужно будет отправить запрос на получение разрешения, выполнить технические требования для его интеграции, а также пройти проверку на соответствие положениям и условиям Apple, в том числе требований для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей, предотвращения мошенничества и поддержания качества обслуживания пользователей. При переходе по ссылке для оплаты у пользователя будет открываться новое окно в браузере.

В правилах указано, что для использования разрешения учетная запись разработчика должна быть зарегистрирована в России. Apple будет удерживать 27% от суммы покупок, совершенных через внешние платежные системы. Это на 3 процентных пункта ниже, чем стандартная комиссия App Store, которая составляет 30%.

Почему Apple изменила правила для России

До сих пор Apple не разрешала разработчикам из России принимать платежи через другие сайты. Но в августе 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что к ней поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, которые жаловались на то, что в некоторых случаях купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Но владельцы приложений не могли проинформировать пользователей о возможности покупок за пределами App Store: запрещены были ссылки на сайт разработчика или переход на сайт в браузере.

В ФАС посчитали, что такими действиями Apple ограничивает разработчиков, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен, и выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений до 30 сентября того же года. В июле 2022-го ФАС признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений для iOS, а в январе 2023-го оштрафовала компанию на 1,18 млрд руб. Производитель iPhone пытался оспорить решение в российском суде, но проиграл.

Руководитель исследований рынка Digital & Analogue Partners Александра Звягинцева напомнила, что с 1 сентября этого года была введена повышенная ответственность юрлиц за неисполнение предписания ФАС: штраф в двукратном размере от суммы ранее наложенного штрафа, но не более 1/50 годовой выручки, то есть в случае неисполнения предписания ранее наложенный на Apple штраф мог быть увеличен. «Предписание ФАС России соответствует общемировой тенденции по увеличению давления на технологических гигантов со стороны антимонопольных органов. Apple, как закрытая экосистема (на устройства с операционной системой iOS можно загрузить приложения только через App Store), находится под особым прицелом, поскольку полностью контролирует вход приложений разработчиков на свои устройства. И такие ограничивающие правила и высокие комиссии все чаще начинают рассматриваться регуляторами как действия по злоупотреблению доминированием», — рассуждает Звягинцева.

Как к изменениям отнеслись разработчики

Представитель разработчика EvApps отметил, что на данный момент функционала, через который можно автоматически сообщать о фактах продаж, нет. Кроме того, разработчик должен будет самостоятельно регулярно отправлять отчет в Apple, а компания может затребовать аудит для их проверки, и за нарушения в отчетности и в сроках оплаты будут грозить штрафы и санкции. «Мы предполагаем, что, несмотря на текущие сложности процесса и недовольство разработчиков нововведениями, использовать этот механизм все-таки придется. При этом ограничений и сложностей может быть так много, что разрешение не выдадут никому, прикрываясь формальными признаками, и дело дойдет до очередного судебного разбирательств», — поделился представитель EvApps.

Руководитель iOS-направления red_mad_robot Алексей Тюрнин отметил, что хорошо, что Apple в итоге разрешила уводить оплату из внутренней экосистемы в сторонние сервисы, но обратил внимание на то, что для местных разработчиков новый формат будет доступен только в России и что доля Apple в транзакциях в 27% остается высокой. «Отчеты по этим покупкам нужно подавать и оплачивать самим, и Apple может провести аудит разработчика, обнаружить обман и наказать. В общем, это не сильно меняет ситуацию с покупками в экосистеме Apple», — считает он.

По словам гендиректора «Мамбы» Андрея Бронецкого, они пока разбираются, но «планируют обязательно подаваться на эту программу». «Интересуют юридические и финансовые вопросы: на каких юридических основаниях и куда отправлять комиссию Apple. Как это будет реализовано технологически, как будет осуществляться учет и контроль. Думаем, в первую очередь Apple согласилась на такую схему, так как у них и так есть проблемы с получением платежей от пользователей из России через международные платежные карты, а схема переложит на локальных игроков вопросы адаптации приема платежей», — рассуждает Бронецкий.

Представитель пресс-службы платежного сервиса CloudPayments (входит в группу «Тинькофф») указал, что до сих пор они могли принимать платежи в приложениях на iOS только за физические товары, а теперь смогут предоставить возможность принимать платежи в том числе за цифровые покупки (музыку, фильмы, электронные книги и т.д.). По его мнению, решение Apple «даст новый импульс в монетизации мобильных приложений». Представитель этого сервиса также считает, что одной из причин для такого решения могло быть то, что Apple теряет рынок оплаты в приложениях. Среди возможных рисков он назвал то, что при подключении этого способа придется ограничить встроенные покупки и что пока не ясно, как поступать в случае, если необходимо принимать в рамках одного приложения платежи от пользователей из России и других стран.

РБК направил запрос в «Яндекс», «Иви», Okko, START и другие сервисы, имеющие приложения с возможностью оплаты. Представители VK, «Литрес» и Wink отказались от комментариев.

Есть ли подобные претензии в других странах

Россия — не единственная страна, где регуляторы пытаются заставить Apple изменить правила сотрудничества с разработчиками приложений.

В частности, в марте прошлого года после претензий нидерландского регулятора Apple опубликовала новую версию правил для местных приложений онлайн-знакомств при работе с App Store. Как и в нынешней версии российских правил, они позволяли совершать покупки без участия Apple с 27-процентной комиссией от транзакции.

В начале сентября Apple с ее продуктами App Store, iOS и Safari попала в список тех, кто с марта 2024 года должен будет выполнять требования европейского закона о цифровых рынках (Digital Markets Act): он был разработан, чтобы уравнять правила игры между крупными технологическими компаниями и более мелкими конкурентами. Подразумевается, что Apple должна разрешить разработчикам использовать сторонние платежные платформы; пользователи должны иметь право устанавливать приложения в обход App Store; iMessage должен взаимодействовать с другими платформами обмена сообщениями.

В США с 2020 года разработчик популярной игры Fortnite — компания Epic Games — судится с Apple из-за запрета на добавление в приложения в App Store ссылок на собственные сервисы для оплаты. В 2021 году суд признал Apple виновной по одному из десяти обвинений, которые предъявила Epic Games, и запретил компании препятствовать разработчикам вводить возможность оплаты покупок в приложениях через другие сайты. При этом суд обязал Epic Games выплатить Apple $3,65 млн — 30% доходов, которые получил разработчик игр благодаря внедрению альтернативных способов оплаты в обход App Store. Решение должно было вступить в силу в течение 90 дней, в декабре 2021-го, но Apple подала апелляцию на него, и суд приостановил действие предыдущего решения.

В августе этого года Верховный суд США разрешил Apple пока оставить в силе свои правила оплаты в App Store, отклонив запрос Epic Games, который позволил бы разработчикам начать направлять пользователей iPhone к другим вариантам покупки. Таким образом Apple получила отсрочку на выполнение решения суда предыдущей инстанции, но, как писал Bloomberg, отсрочка может быть только временной. В сентябре Apple попросила Верховный суд США отменить постановление, требующее внесения изменений в правила App Store. Суд может принять решение о том, будет ли рассматривать это дело, либо в конце этого, либо в начале следующего года, писал Reuters.