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Бизнес ,  
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Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм ЕС

Apple AAPL $133,17 +0,13% Купить
Фото: Kiichiro Sato / AP
Фото: Kiichiro Sato / AP

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза в сфере музыкального стриминга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Комиссия выступила против обязательного использования внутреннего механизма покупок внутри музыкальных приложений Apple. По данным ЕК, Apple также применяет определенные ограничения к разработчикам стриминговых приложений, не позволяя им информировать пользователей об альтернативных, более дешевых возможностях покупки.

Речь идет о применении этих правил ко всем приложениям по потоковой передаче музыки, которые конкурируют с Apple Music в Европейской экономической зоне, уточняет ЕК.

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store «завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет 30-процентной комиссии, которую Apple берет с конкурентов за стриминг их контента».

«Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевых музыкальных стриминговых сервисов и препятствует конкуренции», — заявила вице-президент ЕК по конкуренции Маргрет Вестагер.

Уточняется, что Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple в 2020 году по обращению шведской стриминговой платформы Spotify.

Тот факт, что Еврокомиссия уведомила Apple о своем предварительном мнении, не означает официального завершения антимонопольного расследования ЕК. Более того, не существует юридических сроков для прекращения антимонопольного расследования.

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Еврокомиссия хочет, чтобы Apple изучила претензии и ответила ей насчет ситуации с музыкальными приложениями.

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Ранее Еврокомиссия завела против Apple дело о нарушении конкуренции в связи с подозрениями, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. Речь шла о том, что использовать модуль NFC на смартфонах iPhone для проведения бесконтактных платежей может только Apple Pay.

В 2016 году Еврокомиссия признала Apple виновной в уклонении от налогов и потребовала от компании вернуть €13 млрд не уплаченных в Ирландии налогов, однако в 2020 году Apple добилась в Европейском суде отмены этого решения.

Летом 2018 года Еврокомиссия также наложила на Google штраф в рекордные €4,34 млрд за то, что интернет-холдинг вынуждал производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным собственным браузером и системами поиска Google.

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