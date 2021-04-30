Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм ЕС

Фото: Kiichiro Sato / AP

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза в сфере музыкального стриминга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Комиссия выступила против обязательного использования внутреннего механизма покупок внутри музыкальных приложений Apple. По данным ЕК, Apple также применяет определенные ограничения к разработчикам стриминговых приложений, не позволяя им информировать пользователей об альтернативных, более дешевых возможностях покупки.

Речь идет о применении этих правил ко всем приложениям по потоковой передаче музыки, которые конкурируют с Apple Music в Европейской экономической зоне, уточняет ЕК.

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store «завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ за счет 30-процентной комиссии, которую Apple берет с конкурентов за стриминг их контента».

«Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевых музыкальных стриминговых сервисов и препятствует конкуренции», — заявила вице-президент ЕК по конкуренции Маргрет Вестагер.