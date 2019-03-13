Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на Apple

Шведский потоковый музыкальный сервис Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на американскую компанию Apple. Об этом в блоге Spotify сообщил ее основатель Дэниел Эк.

«В последние годы Apple ввела в App Store правила, которые преднамеренно ограничивают выбор и подавляют инновации за счет пользовательского опыта — по сути, выступая в роли и игрока, и судьи, намеренно ставя в невыгодное положение других разработчиков приложений», — написал он.

Основатель Spotify добавил, что компания безуспешно пыталась решить проблему напрямую с Apple. Однако ей пришлось обратиться в регулирующий орган ЕС, который несет ответственность за поддержание справедливой конкуренции.

По словам Эка, Apple требует, чтобы Spotify и другие сервисы платили комиссию в размере 30% на покупки, совершаемые через платежную систему американской компании. Это касается и перехода на премиум-аккаунт Spotify, что искусственно повышает его стоимость по сравнению с аккаунтом в сервисе Apple Music.