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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на Apple

Шведский потоковый музыкальный сервис Spotify подал жалобу в Еврокомиссию на американскую компанию Apple. Об этом в блоге Spotify сообщил ее основатель Дэниел Эк.

«В последние годы Apple ввела в App Store правила, которые преднамеренно ограничивают выбор и подавляют инновации за счет пользовательского опыта — по сути, выступая в роли и игрока, и судьи, намеренно ставя в невыгодное положение других разработчиков приложений», — написал он.

Основатель Spotify добавил, что компания безуспешно пыталась решить проблему напрямую с Apple. Однако ей пришлось обратиться в регулирующий орган ЕС, который несет ответственность за поддержание справедливой конкуренции.

По словам Эка, Apple требует, чтобы Spotify и другие сервисы платили комиссию в размере 30% на покупки, совершаемые через платежную систему американской компании. Это касается и перехода на премиум-аккаунт Spotify, что искусственно повышает его стоимость по сравнению с аккаунтом в сервисе Apple Music.

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Гендиректор отметил, что, если Spotify откажется от платежной системы Apple, то американская компания введет ограничение на общение с клиентами. «В некоторых случаях нам даже не разрешают отправлять электронные письма нашим клиентам, которые используют Apple», — сказал он.

Эк заявил, что Spotify попросил распространять на всех один набор правил и ограничений, обеспечить выбор платежных систем, исключить дискриминационные тарифы, запретить магазинам приложений контролировать связь между службами и пользователями.

В октябре 2018 года компания Apple купила сервис Asaii, который позволяет предсказывать популярность исполнителей с помощью анализа треков на платформах потоковой передачи музыки. Издание Axioi писало, что это поможет Apple Music конкурировать с Spotify — лидером среди сервисов потоковой передачи музыки. На май прошлого года, число его платных пользователей составляло 83 млн, в то время как у Apple Music было 50 млн пользователей.

Теги: Spotify, Apple Music
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