Зарубежные стриминговые сервисы остались в числе самых прослушиваемых

Россияне продолжают пользоваться иностранными музыкальными сервисами, несмотря на проблемы с доступом и оплатой. Аналитики объясняют это наличием там западных новинок, возможностью оплаты иностранными картами и другими способами

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во втором квартале этого года доля YouTube Music от общего числа слушающих музыку в России составила 37%, свидетельствуют данные проекта Mediascope BrandPulse. Показатель снизился на 16 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года, но вырос на 4 п.п. по сравнению со значением первого квартала.

Также сократилась доля Apple Music (на 2 п.п.) и сервиса «Звук» (на 7 п.п.), но оба сохранили заметные позиции, занимая 12 и 11% соответственно. При этом доля Apple Music по сравнению с первым кварталом выросла на 2 п.п.

Как пояснил представитель Mediascope, в случае сервисов YouTube Music и «Звук» произошел «скачок», вызванный внешними факторами (ребрендингом или сменой логотипа у каждого из сервисов — эти параметры существенно влияют на узнаваемость бренда в ходе исследования).

Наиболее популярным сервисом остался «Яндекс.Музыка». Его доля по сравнению со вторым кварталом 2022-го выросла на 2 п.п., до 73%. Доля «Музыки ВКонтакте» увеличилась на 4 п.п., до 67%.

При этом доля «Музыки в Одноклассниках» (существует с 2011 года) во втором квартале этого года составила 29%, «МТС Музыки» (с 2016 года) — 11%, немецкого сервиса SoundCloud — 6%. Однако данные за сопоставимый период прошлого года для этих сервисов Mediascope не приводит, поясняя, что ранее не включали их в опрос. Зарубежные музыкальные сервисы Deezer и Spotify проект BrandPuls не оценивал.

Как устроен BrandPulse Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в нем участвовали люди в возрасте 14–64 лет, проживающие в российских городах с населением от 100 тыс. человек. Всего были опрошены 51,7 млн человек. Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 года было оценено в 44,9 млн, а год назад — в 45,5 млн. Причем 12,9 млн человек платят за музыкальный контент (это может быть постоянная подписка на сервис или разовая покупка трека). Чем моложе слушатель, тем больше вероятность, что он готов платить за качество звука, доступ к новинкам и удобный интерфейс. Так, среди людей 14–34 лет слушают музыку за деньги 37%, среди людей 35–44 лет — 24%, среди 45–54-летних — 16%, а среди 55–64-летних — только 10%.

Что поменялось у музыкальных сервисов

После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных сервисов заявил об уходе из России. В частности, письма о завершении работы своим подписчикам в марте прошлого года разослал Deezer. С середины апреля перестал работать Spotify.

В октябре прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил в России доступ к сервису по распространению музыки с функциями социальной сети SoundCloud с объяснением, что на онлайн-платформе были материалы, содержащие недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

При этом сервис Apple Music в последние месяцы работает с перебоями, убедился корреспондент РБК. В отзывах в App Store пользователи жалуются, что проигрывание песен «зависает», пропадает список сохраненных треков, происходит внезапное списание денег и др. РБК направил запрос в Apple. Но директор центра Big Data МТС Виктор Кантор отметил, что значительных изменений по количеству пользователей Apple Music по сравнению с прошлым годом в мобильной сети этого оператора нет. На протяжении 2023 года показатель менялся незначительно с учетом фактора сезонности. «В то же время фиксируем снижение интереса к Apple Music. Например, в июне—июле 2023 года мобильный интернет-трафик снизился на 23% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — подчеркнул Виктор Кантор.

Российская аудитория продолжает пользоваться иностранными музыкальными сервисами, согласен организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. По его словам, это связано с их удобством, широтой репертуара, наличием новых релизов и грамотно работающими рекомендательными алгоритмами. «Обычно это продвинутая аудитория, меломаны, которые могут оформить подписку с помощью иностранных карт, — объясняет Бабич. — Кроме того, они достаточно осознанно подходят к потреблению контента, чтобы платить за него, а не пользоваться пиратскими ресурсами».

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов обратил внимание на проблему отсутствия в статистике Mediascope данных об аудитории Spotify и Deezer, без которых рынок не оценить полностью. По итогам 2020 года «МегаФон» сообщал, что Spotify занимал у российской аудитории третье место по популярности с долей 12,1% по аудитории, тогда как у Apple Music и YouTube Music было 10,2 и 1,6%, соответственно. В то же время Сафронов замечает, что локальные музыкальные платформы в мире имеют лишь несколько стран, а в России их даже несколько. «Но их репертуар сейчас заметно ограничен — пропала основная часть международного, в первую очередь англоязычного контента в связи с уходом тройки ведущих международный лейблов, большая часть весьма популярного в России украинского контента, а также ряд заметных российских исполнителей. Многое из этого (хоть и не всё) можно найти на зарубежных платформах — конечно, пользователи стремятся получить недостающее», — рассуждает он. Впрочем, как считает Сафронов, в большей степени такая аудитория «обратилась к сервисам, находящимся вне легальной зоны», то есть к пиратам.

Если вспомнить конец 2021 года, то тогда всех удивил взлет Spotify, который очень быстро после своего старта в России стал самым обсуждаемым в руссскоязычных соцмедиа музыкальным сервисом, согласно исследованию Brand Analytics, рассуждает директор по стратегическим коммуникациям этого агентства Василий Черный. По его словам, это было неожиданно, так как сервисы музыки от VK и «Яндекса» уже были весьма популярны и распространены в России. «На слуху был также «Сберзвук», использовались такие зарубежные сервисы, как SoundCloud, YouTube Music, TIDAL, Deezer. Сейчас ситуация изменилась. Пользование зарубежными сервисами очевидно снизилось, но не обнулилось — многие российские пользователи завели себе карты иностранных банков или нашли другие способы оплаты зарубежных сервисов (со счета мобильного оператора и др. — РБК)», — отметил Черный. В то же время он указал, что и «Яндекс.Музыка», и «VK музыка» очень развитые и удобные сервисы. Они входят в комплексные подписки, успешно продвигаются и удовлетворяют запросам большинства пользователей. Популярность музыки в «Одноклассниках» Черный назвал «интересным трендом». «В этой соцсети своя «верная» аудитория, которая отличается от аудитории других социальных платформ. Поэтому, возможно, предпочитает слушать музыку именно там», — предположил он.

По словам представителя «Одноклассников», их сервис «Музыка» с момента запуска в 2011 году сильно трансформировался. Появилась опция «Рекомендации», которой сейчас пользуется больше половины от общего количества активных слушателей; недавно запустили радиостримы, возможность просмотра клипов в плеере «Музыки».