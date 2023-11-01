«Яндекс.Музыка» впервые отчиталась об удаленном по требованию контенте

Сервис «Яндекс.Музыка» впервые представил отчет о прозрачности. Из него следует, что компания с начала года удалила по требованию госорганов больше 4 тыс. единиц контента. Маркировку «18+» получили больше 17 тыс. треков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аудиостриминг «Яндекс.Музыка» по требованию госорганов удалил 4333 единицы контента за первые девять месяцев 2023 года. Об этом говорится в первом отчете компании о прозрачности (transparency report), копия которого имеется в распоряжении РБК. В будущем компания планирует публиковать такие отчеты по результатам каждого полугодия.

В период с января по июнь 2023 года «Яндекс.Музыка» получила 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. По ним, как уточняется в отчете, были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов (конкретные примеры не приводятся). За первое полугодие 2023 года аудиосервис удалил 3246 единиц контента, еще 1087 — за третий квартал. Это, по данным «Яндекс.Музыки» составляет менее 0,01% от общего каталога сервиса. В пресс-службе «Яндекс.Музыки» уточнили, что требования были направлены Роскомнадзором, конкретных примеров они не привели.

Основными причинами для удаления того или иного контента по требованию госорганов, как указано в отчете, стали:

содержание недостоверной информации о спецоперации или дискредитация действий органов государственной власти и Вооруженных сил России;

описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и информация о способе совершения самоубийства.

Среди причин также были:

публикация материалов, признанных экстремистскими, пропагандирующих экстремистские организации и физических лиц-экстремистов;

сведения, выражающие явное неуважение к государству, Конституции, официальным государственным символам России и ее президенту;

контент, описывающий способы изготовления, употребления или приобретения наркотиков;

порнографические описания несовершеннолетних, оправдание педофилии;

информация, описывающая убийство людей или формирующая у несовершеннолетних положительное отношение к причинению умышленного физического насилия.

Кроме того, еще 17,5 тыс. музыкальных треков из библиотеки «Яндекс.Музыки» получили в третьем квартале 2023 года маркировку «18+». Такую отметку сервис ставит после того, как в июле поддержал инициативу Ассоциации музыкальной̆ индустрии (АМИ) о создании рекомендации «по работе с опасным или неприятным контентом». «Сейчас на рынке нет единого подхода к возрастной маркировке музыкального контента: правообладатели сами решают, стоит ставить «18+» или нет, и передают эту информацию стриминговым платформам, — отмечают в «Яндекс.Музыке». — Методология, которую разработал экспертный совет при НИУ ВШЭ, помогает установить стандарты и помочь сервисам предупредить пользователей такой отметкой о том, что контент не предназначен для детей».

Всего на сегодняшний день в «Яндекс.Музыке» доступно 76 млн музыкальных треков, следует из отчета. Каждую неделю сервис пополняется около 80 тыс. единиц лицензионного контента.

РБК направил запросы в «VK Музыку» и «Звук» относительно планов компаний раскрыть аналогичную отчетность по количеству представленного на сервисах и удаленного контента.

Что компании раскрывают в отчетах о прозрачности Публикация отчетов о прозрачности — широко распространенная в западных компаниях практика. У корпораций Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), например, существует полноценные сайты, где компании регулярно отчитываются о безопасности и конфиденциальности данных, удалении контента, политической рекламе и т.д. Google в своей отчетности не публикует суммарное количество всех полученных требований об удалении контента из юрисдикций разных стран, которые касаются видеохостинга YouTube, рекламного сервиса, почты и других подразделений. Однако из публично доступных данных следует, что, например, из России в первом полугодии 2023 года корпорации пришли 21,3 тыс. требований, связанных с национальной безопасностью, 1,3 тыс. — с пропагандой суицида, еще 37 — с критикой властей и четыре — с оскорблением религиозных чувств. Похожие требования направлялись в том числе из США, Бразилии, Афганистана и других стран. Информацию о фактически удаленном контенте по требованию госорганов Google не публикует. Раскрывает Google и данные о требованиях по удалению контента из-за предположительного нарушения авторских прав: всего за все время от корпорации требовали удаления порядка 7,4 млрд URL (данных о фактически удаленных ссылках в отчете также нет). Meta, в свою очередь, разделяет отчеты по блокировке контента из-за требований местных законодательств разных стран и госзапросы по данным пользователей. Например, за первое полугодие 2022 года (более свежих отчетов на сайте нет) компания ограничила доступ примерно к 50 тыс. постов на принадлежащем ей Facebook и около 9,6 тыс. аккаунтов в Instagram. Что касается госзапросов на данные пользователей, во втором полугодии 2022 года (также последний доступный отчет) Meta получила больше 230 тыс. таких запросов. Из них были удовлетворены 76,8%.

Количество треков, получивших маркировку «18+» на «Яндекс.Музыке», глава Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ), управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов называет «абсолютно незначительным» и не представляющим какой-либо проблемы для отрасли. «Что касается блокировок, для музыкантов, конечно, этот вопрос важен, — продолжает Коннов. — Но обычно, прежде чем трек отправится на стриминг и станет доступен подписчикам, он проходит так называемую модерацию на соответствие законодательству. До того момента, как осуществляется релиз, в 99% случаев становится понятно, насколько этот релиз проблемный. И если он таковым является, музыканту предлагается доработка».

В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) долю удаленных треков также называют «чрезвычайно низкой по сравнению с общим объемом музыкального контента». «Как правило, обоснованно удаляются треки независимых небольших лейблов, действительно содержащие нарушения законодательства России, — отмечают в федерации. — Существующие у правообладателей — членов НФМИ принципы проверки контента наших компаний не позволяют выпустить релизы, нарушающие действующие требования, для нас проблема блокировок контента не является значительной».

Комментируя вопрос государственного регулирования музыкальной отрасли, Коннов отмечает, что его в России вовсе нет. «При этом музыкальная сфера — единственная из креативных коммерческих индустрий, которая смогла полностью решить проблему импортозамещения. Во многом так сложилось благодаря тому, что у большей части аудитории спросом пользуются композиции российских авторов: «Музыка важна, но еще важнее понимание текста и смысла».