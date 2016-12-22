Лидер «Шалтая-Болтая» займется борьбой с хакерами

Владимир Аникеев после освобождения из СИЗО занялся обеспечением кибербезопасности. Этот бизнес строится на доверии, а бывших хакеров не бывает, скептичны участники рынка

Владимир Аникеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев создает консалтинговую компанию, которая будет заниматься информационной безопасностью. «Вполне возможно, что будет использоваться бренд «Шалтай-Болтай» и «Анонимного интернационала», — рассказал Аникеев РБК.

Кто пострадал от группировки Аникеева Участники «Анонимного интернационала» взламывали переписку известных людей, частично публиковали ее в своем блоге и продавали заинтересованным лицам. Среди жертв хакеров оказались премьер-министр Дмитрий Медведев, его бывший пресс-секретарь Наталья Тимакова и др. Официально потерпевшими по «делу «Шалтая-Болтая» проходили телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка по управлению проектами в сфере ЖКХ Евгений Кисляков. Задержания по этому делу начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четыре фигуранта. Лидер группы Аникеев был осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. В августе этого года он вышел на свободу.

Реалии темной стороны

Аникеев будет совладельцем компании. Имена своих партнеров и объем инвестиций он назвать отказался. «Бренды будут защищены. Хотя, на мой взгляд, эти бренды никому не нужны, потому что они достаточно токсичны», — отметил он.

Аникеев говорит, что будет защищать от взломов на нескольких уровнях, от советов в области личной безопасности до создания решений под ключ. Компания не будет выпускать свое программного обеспечение — это для нее слишком дорого. Аникеев планирует адаптировать существующие на рынке решения «с учетом определенного знания некоторых реалий темной стороны, того, как эти люди [хакеры] работают».

Кроме того, Аникеев решил запустить несколько анонимных Telegram-каналов, но «не публиковать в них ничего противозаконного». «Я нахожусь в России, в Питере, в Москве. Даже если не верить в мои моральные качества, что я сейчас на стороне добра, то можно поверить в здравый смысл. Нарушать закон, находясь здесь, не совсем правильно», — отметил он.

Согласно исследованию компаний Orange BS и IDC, рынок корпоративных услуг кибербезопасности в России в 2017 году составил $84,2 млн, а в 2018 году должен вырасти до $88,39 млн. Из этой суммы $44,92 млн принесут услуги постоянного управления и контроля безопасности той или иной компании, $32,28 млн — услуги консалтинга, $11,19 млн — облачные корпоративные услуги кибербезопасности.

Хакеры в законе

Случаи, когда хакеры переходят на сторону закона, имели место и ранее. Наиболее известный пример — хакер из США Кевин Митник, который в 1980-е и 1990-е годы отсидел в тюрьме за взлом компьютеров компаний Pacific Bell, Apple, Motorola, Nokia, а также доступ к системе Пентагона. После освобождения Митник основал компанию Defensive Thinking («Оборонительное мышление»), специализирующуюся на консалтинге по теме информационной безопасности.

В России в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил хакера Дмитрия Артимовича к двум с половиной годам тюрьмы за участие в DDoS-атаке сайта авиакомпании «Аэрофлот», а в 2018 году он издал обучающее пособие по обеспечению безопасности интернет-платежей «Электронные платежи в интернете».

Участники рынка скептически относятся к примерам перехода хакеров в компании, занимающиеся информационной безопасностью. «Проблема в том, что этот бизнес во многом строится на доверии, репутация в нем имеет критически важное значение, — говорит руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников, — В «Лабораторию Касперского» людей с киберкриминальным прошлым не берут». Руководитель отдела расследований киберпреступлений Group-IB Сергей Лупанин считает, что бывших хакеров не бывает. «В основном в нашей практике мы сталкиваемся с псевдозащитниками, которые ненадолго «обеляются», а потом возвращаются к прежнему ремеслу. Финансовая мотивация для таких киберпреступников всегда является определяющей», — категоричен он. По словам Лупанина, в легальном бизнесе доход не всегда соответствует уровню ожиданий, а многие хакеры не готовы возвращаться «на зарплату».

С этим соглашается вице-президент InfoWatch, гендиректор Attack Killer Рустэм Хайретдинов, но в то же время он оговаривается, что это не значит, что оказавшиеся на «темной стороне» люди не имеют шансов жить нормальной жизнью. «Для этого им предстоит отмыть репутацию дочиста», — резюмирует он.