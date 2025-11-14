Telegram не попал в перечень доступных при блокировках сервисов
Минцифры во второй раз расширило перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности.
В список вошли:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов России;
- «Почта России»;
- Альфа-банк;
- государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: РБК, «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор 2GIS;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
«Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — отметили в Минцифрах и добавили, что перечень будет расширен. Министр Максут Шадаев обещал обновлять перечень еженедельно.
Вечером 14 ноября, до публикации Минцифры, «Газета.ру» и «Москва 24» сообщили, что в перечень попадет мессенджер Telegram.
Ранее в «белый список» вошли «Госуслуги», соцсети VK и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Mail.ru и «Дзен», онлайн-карты 2GIS, сайт магазина «Магнит», личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и других.
В перечень следует включить все сайты банков и крупных эквайеров, предложил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК. «Чтобы попасть в белые списки, нужно предоставлять определенного рода информацию государству. Мы совместно с коллегами эту дискуссию начали, помогли, чтобы дальше все, кто собирается [платежные] услуги предоставлять, могли там (в белых списках. — РБК) быть. Дальше они уже общаются напрямую с министерством», — сказал он.
