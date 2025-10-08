 Перейти к основному контенту
Глава НСПК выступил за включение всех банков в белые списки сайтов Рунета

Глава НСПК обсуждает с Минцифры расширение списка финансовых сервисов, доступных при отключениях мобильного интернета. Об этом он рассказал в интервью РБК
Дмитрий Дубынин
Дмитрий Дубынин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин обсуждал с Минцифры расширение «белых списков» сайтов, которые могут продолжать работать при отключении мобильного интернета, на все сайты банков и крупных эквайеров. «Мы обсуждали это все с Минцифры, — ответил Дубынин на соответствующий вопрос РБК. — Чтобы попасть в белые списки, нужно предоставлять определенного рода информацию государству. Мы совместно с коллегами эту дискуссию начали, помогли, чтобы дальше все, кто собирается [платежные] услуги предоставлять, могли там (в белых списках. — РБК) быть. Дальше они уже общаются напрямую с министерством».

По словам главы НСПК, отключения мобильного интернета, которые происходят в различных регионах, негативно влияют на развитие платежного рынка. Он отметил, что сервисы «Мир» и СБП одними из первых попали в белые списки, «чтобы даже в регионах, где отключают интернет, платежи по СБП и по токенизированным картам «Мир» проходили». «Важно, чтобы, конечно, в этих белых списках оказались все банки и операторы связи, потому что вся цепочка [платежей] гораздо длиннее. Мы протестировались даже с некоторыми банками, с операторами связи — работает. Поэтому я рассчитываю, что все-таки все будет работать», — рассказал Дмитрий Дубынин.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале сентября говорил, что в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». «Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей интернета вещей, мы также отдельно пропишем и выделим, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и т.д.», — перечислял Шадаев.

В первую версию списка вошли все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн) и др. Среди финансовых — сервисы НСПК, Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и Газпромбанка. Ведомство тогда указывало, что список будет дополняться. Сейчас на сайте операторов «большой четверки» указаны свои версии списка сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета.

РБК направил запрос в Минцифры.

