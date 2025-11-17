Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика
В перечень доступных сервисов входят (по данным на 17 ноября):
- «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер MAX.
- Государственные ресурсы — портал «Госуслуги», сайты правительства, администрации президента, Госдумы и Совфеда, платформа ДЭГ, а также «Почта России» и система маркировки «Честный знак».
- Сайты Генпрокуратуры и МЧС.
- Сервисы «Яндекса».
- «Дзен».
- Rutube.
- Маркетплейсы Ozon, Wildberries и доска объявлений Avito.
- Официальный сайт платежной системы «Мир».
- Сайты операторов «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2.
- Сервисы ретейлера X5 Group, включая все сервисы онлайн-доставки, сервисы для курьеров, программы лояльности и другие.
- Сайт РЖД и туристический портал «Туту.ру».
- Ряд СМИ, включая РБК.
- Сайт с прогнозом погоды Gismeteo, навигатор 2ГИС и такси «Максим».
По данным источников РБК, кроме перечисленных сервисов в списке также фигурируют — сайт магазина «Магнит», сайты Сбербанка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК).
