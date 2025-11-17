Какие сайты будут работать у россиян без интернета: обновленный белый список

Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика

Минцифры вновь расширило перечень сайтов, которые продолжат работу при ограничениях мобильного интернета. Среди прочих в него добавили «Почту России», РЖД и СМИ. Какие еще сайты и сервисы входят в белый список

В перечень доступных сервисов входят (по данным на 17 ноября):

«ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер MAX.

Государственные ресурсы — портал «Госуслуги», сайты правительства, администрации президента, Госдумы и Совфеда, платформа ДЭГ , а также «Почта России» и система маркировки «Честный знак».

Сайты Генпрокуратуры и МЧС.

Сервисы «Яндекса».

«Дзен».

Rutube.

Маркетплейсы Ozon, Wildberries и доска объявлений Avito.

Официальный сайт платежной системы «Мир».

Сайты операторов «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2.

Сервисы ретейлера X5 Group, включая все сервисы онлайн-доставки, сервисы для курьеров, программы лояльности и другие.

Сайт РЖД и туристический портал «Туту.ру».

Ряд СМИ, включая РБК.

Сайт с прогнозом погоды Gismeteo, навигатор 2ГИС и такси «Максим».

По данным источников РБК, кроме перечисленных сервисов в списке также фигурируют — сайт магазина «Магнит», сайты Сбербанка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК).