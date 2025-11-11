 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти объяснили данные об отключении интернета «до конца СВО»

Ульяновские власти объяснили данные об отключении интернета «до конца СВО»
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения будут действовать только рядом с критически важными объектами, а не повсеместно, пояснили власти Ульяновской области после сообщений о том, что в регионе мобильный интернет отключили «до окончания СВО»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сообщения о том, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет «до окончания СВО», являются неверной интерпретацией, ограничения будут действовать только рядом с критически важными объектами, а не повсеместно, сообщили РБК в пресс-службе областного правительства.

Издание «Рупор73» сообщило, что ранее ограничения вводились только во время угрозы атаки беспилотников, но теперь они стали постоянными. Издание со ссылкой на министра цифрового развития региона Олега Ягфарова, выступившего на специальной пресс-конференции, посвященной отключениям мобильного интернета при угрозе атак дронов, пишет, что ограничения будут действовать «до окончания СВО, если федеральный центр не примет иное решение».

В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета
Технологии и медиа
Сергей Боярский

«Улправда» пишет, что уже больше недели в некоторых микрорайонах Ульяновска и других населенных пунктах области отсутствует мобильный интернет. На специальной пресс-конференции власти разъяснили, что его отключают по решению федеральных властей близ стратегических объектов по всей стране. На прошлой неделе федеральные власти приняли решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов, куда попали и некоторые жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания. Власти также формируют «белые списки» сайтов, которые будут работать в условиях ограничений. В частности, это «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир».

«Некоторые федеральные и региональные ресурсы сообщили, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до окончания СВО. Эта информация является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции. На самом деле ограничения на предоставление услуг мобильного интернета носят географически избирательный характер — вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона», — пояснили в пресс-службе правительства.

Причиной отключений там назвали усиление мер безопасности, которые «действуют во всех регионах страны не только в период опасности и атак БПЛА, а постоянно».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Ульяновская область Интернет беспилотники

