Продававший технику Apple в России re:Store сменил бренд и ассортимент

Один из крупнейших продавцов устройств Apple в России re:Store сменил позиционирование и название. Теперь сеть будет называться restore: и торговать фенами, «умными» аксессуарами для животных, микроскопами и другой продукцией

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Об изменении позиционирования, логотипа и названия объявил президент и управляющий партнер Inventive Retail Group (IRG, владеет ретейлером) Тихон Смыков на открытии нового магазина сети на улице Неглинной, 8/10 в Москве в четверг, 14 сентября, передает корреспондент РБК.

В обновленных магазинах теперь можно будет купить не только продукцию Apple, но и фены, «умные» браслеты и часы для спорта различных производителей, «умные» весы, «умные» аксессуары для животных, колонки, микроскопы и т. д.

Других брендов в традиционных для restore: категориях смартфонов, ноутбуков и планшетов, помимо Apple, в физической рознице сейчас нет, но в компании не исключают их появление в дальнейшем.

Розово-черный логотип re:Store с двоеточием посередине заменил оформленный в одном цвете логотип restore: с двоеточием в конце. Также изменится оформление магазинов: они станут просторнее, будут открываться на площади 150–200 кв. м (вместо в среднем 100 кв. м у действующих магазинов). В течение года компания намерена обновить стиль по всей сети.

За ребрендинг, логотип и внутреннюю архитектуру бренда отвечали креативные агентства ONY и Signal (входит в ONY), которые помогали с ребрендингом МТС, видеосервису Start, обувной сети Ekonika и др. Инвестиции в ребрендинг и смену стиля в компании не назвали.

Смыков отметил, что они будут планомерно переводить магазины из старой стилистики в новую, используя существующий маркетинговый бюджет. Смена концепции начнется с тех магазинов, которые приносят наиболее высокую выручку, а затем будет происходить по мере открытия новых точек сети вместо выбывающих.

По словам Смыкова, финансовые показатели магазина, который уже сменил позиционирование, стали лучше — увеличился трафик покупателей, есть интерес к новым категориям товара. Всего у restore: 90 магазинов.

Зачем нужны изменения

Главной причиной смены позиционирования бизнеса стали изменения, произошедшие после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года, объяснил Смыков. По его словам, раньше у сети были жесткие обязательства перед Apple, в том числе они касались того, что сеть могла предложить своим клиентам. «Этих обязательств больше нет. Мы понимаем, что у нас теперь гораздо больше возможностей, именно это формирует решение о расширении ассортимента», — отметил он. Смыков уточнил, что контакт с Apple прекратился в 2022 году и сейчас никакого общения с компанией нет.

После начала военной операции многие иностранные бренды приостановили бизнес в России, в том числе Apple прекратила прямые поставки и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов на территории страны. Это сильно отразилось на бизнесе IRG, которая, помимо restore:, развивала розничные сети под брендами Samsung, Lego и Nike. Последняя в мае 2022 года не продлила франчайзинговую лицензию с IRG в России. Lego в июле того же года расторгла контракт с группой, прекратив тем самым свою деятельность в стране.

Выручка IRG в 2022 году сократилась со 120 млрд до 71 млрд руб., рассказывал Смыков в интервью «Ведомостям». Тем не менее рейтинговое агентство АКРА в начале августа подтвердило кредитный рейтинг Inventive Retail Group и допустило рост выручки по итогам 2023 года на 10–25%.

Сейчас IRG развивает точки продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, товары для детей и мода. В группу входят семь розничных сетей: restore:, Samsung, «Мир Ккубиков», Streat Beat, Hiker, UNOde50 и «Румиком» (продавец Xiaomi).

Ранее компания отказалась от концепции монобренда для магазинов игрушек, запустив бренд «Мир кубиков» взамен ушедшего Lego. Как объяснял Смыков, собственный бренд позволяет быть более свободным с точки зрения продвижения, а также предполагает свободу в определении доступного для наших покупателей ассортимента, в оформлении магазинов.