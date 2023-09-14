Российская компания оспорила использование товарного знака Meta

Компания «Эон» через суд требует от американской Meta Platforms Inc. компенсацию за использование бренда «Мета», заявляя, что зарегистрировала его за два года до ребрендинга Facebook. По мнению юристов, выиграть будет непросто

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Компания «Эон» через Арбитражный суд Москвы пытается взыскать 10 млн руб. с корпорации Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией в России, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы), следует из информации в Картотеке арбитражных дел.

Как рассказал РБК гендиректор «Эон» Олег Еремин, компания с момента своего основания в 2018 года зарегистрировала в России несколько товарных знаков с приставкой «МЕТА», а в декабре 2019-го — бренд «МETA» (по классу различных приборов, аппаратуры, программного обеспечения, компьютеров и компьютерной периферии, научных и технологических услуг и др.). Под этими брендами «Эон» продвигает многофункциональную платформу смартконтрактов для бизнеса.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг 28 октября 2021 года объявил о смене названия компании на Meta. «У нас это вызвало вопросы. Американская компания приняла такое решение, не проверив, что в России существует аналогичный товарный знак. Пытались вступить с ними в диалог, но не добились ответа», — говорит Еремин. По его словам, компания рассчитывает получить компенсацию за понесенные убытки в период незаконного использования товарного знака. Пока компания требует компенсацию в размере 10 млн руб., но в ходе судебного процесса сумма может измениться, уточнил Еремин. «Так или иначе продукты Meta используются в России, несмотря на то, что они запрещены. Пользователи заходят в соцсети с помощью VPN», — добавил он.

По итогам 2022 года, по данным СПАРК, у «Эон» отсутствовала выручка. Чистый убыток составил 752 тыс. руб.

«Эон» подала иск о защите исключительных прав еще в середине прошлого года, в августе того же года суд отложил рассмотрение дела на начало этого. В марте 2023-го суд постановил истребовать у Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 7 сведения о стоимости интернет-услуг, оказанных структурами Meta, — Facebook Payments International Limited, Meta Platforms Technologies Ireland Limited и Meta Platforms Ireland Limited в России с 28 октября 2021 до текущего времени, а также о том, какой НДС эти юрлица уплатили до 19 мая этого года.

РБК направил запрос в ФНС и в Meta Platforms Inc.

Каким может быть результат спора

Несмотря на то, что Meta — компания из недружественной страны, это не озанчает автоматический выигрыш спора против нее, убежден юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов. По его словам, в 2022 году довольно часто ответчики в спорах в области защиты интеллектуальных прав исходили из логики, что если компания-истец происходит из недружественной страны, то в удовлетворении ее требований следует отказать. Однако суды посчитали такой аргумент несостоятельным. Чувствинов напомнил, что в споре о защите прав на товарный знак в первую очередь необходимо доказать сам факт нарушения таких прав, и если суд посчитает, что действия, совершенные Meta, не могут быть квалифицированы как незаконное использование чужого товарного знака, то факт запрещения деятельности компании Meta в России не станет решающим в вопросе о признании нарушения.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что в деле есть и политический, и правовой аспекты. «Если говорить о политическом, шансы выиграть есть, но не думаю, что российское правосудие дойдет до того, что необоснованные иски к компаниям из недружественных стран будут удовлетворяться. Независимо от того, когда компания зарегистрировала товарный знак, суд будет выяснять, использовался он или нет, по каким классам был зарегистрирован, осуществляла ли компания предпринимательскую деятельность. И, исходя из всех полученных данных, принимать решение», — рассуждает Денисов. Он отметил, что Meta у большинства россиян ассоциируется с одной компанией — американской, и суд будет принимать это во внимание.