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Активность пользователей в аналоге Twitter от Цукерберга упала на 70%

WSJ: Threads за две недели потеряла 70% ежедневно активных пользователей
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Социальная сеть Threads (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) потеряла 70% активных пользователей с 7 июля, когда был отмечен пик. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков из Sensor Tower.

7 июля у соцсети, которая задумывалась как альтернатива Twitter, было 44 млн ежедневно активных пользователей, в среднем они проводили в Threads 19 минут. Однако сейчас в соцсети всего 13 млн пользователей, которые проводят там в среднем четыре минуты.

Для сравнения, Twitter ежедневно используют 200 млн активных аккаунтов. Среднее время в соцсети составляет 30 минут.

Threads была запущена 5 июля, приложение в тот день стало самым скачиваемым на платформе iOS в США и России. К вечеру глава Meta Марк Цукерберг сообщил, что число профилей достигло 30 млн.

Threads создана на базе Instagram, из последней пользователи могут перенести личные данные, аватар и подписки. Эксперты называли интеграцию соцсетей одним из преимуществ Threads — число пользователей Instagram достигло 2 млрд прошлой осенью, а у Twitter было 259,4 млн активных пользователей в ноябре 2022-го.

В Threads можно публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своем профиле. Лимит знаков в одном сообщении в Threads составляет 500 символов, максимальная длина видео — 5 минут (у Twitter — 4 тыс. символов и 2 минуты 20 секунд соответственно).

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