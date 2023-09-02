Владелец Facebook и Instagram рассмотрит введение платной подписки в ЕС

В Facebook и Instagram рассмотрят введение платной подписки в ЕС без рекламы

Платная подписка позволит пользоваться Instagram и Facebook без рекламы, ее введение в Евросоюзе изучается из-за давления регуляторов. ЕС уже штрафовал Meta по делам о нарушении конфиденциальности из-за передачи данных для рекламы

Фото: Олег Елков / ТАСС

В Facebook и Instagram могут появиться платные подписки, предполагающие отключение рекламы; возможность введения такой услуги в Евросоюзе рассматривает корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России), пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Решение предоставить альтернативу рекламным сервисам, которые полагаются на анализ данных пользователей, должно помочь в ситуации с проверками по вопросам конфиденциальности и другим проблемам, пояснили собеседники издания. По их мнению, даже если небольшая часть пользователей станет подписчиками, само предоставление такого варианта послужит интересам Meta в Европе.

Пока остается неясным, когда появится подписка и сколько она будет стоить. Появление подписки не предполагает исчезновение в ЕС бесплатных версий Instagram и Facebook.

Европа — второй по прибыльности регион для Meta после Северной Америки. Доход от рекламы в ЕС составляет 10% от всех доходов корпорации. Общая выручка Meta в 2022-м достигла почти $117 млн.

Основной бизнес Meta уже почти два десятилетия сосредоточен на предоставлении бесплатных услуг социальных сетей пользователям и продаже рекламы компаниям, которые хотят охватить эту аудиторию. Как отмечает NYT, введение платной подписки может стать одним из самых ярких примеров, как корпорации вынуждены изменять продукты для соответствия государственной политике.

Это связано с тем, что в июле Высший суд Евросоюза фактически запретил Meta агрегировать персональные данные, собранные на своих платформах, сторонних сайтах и приложениях, за исключением случаев, когда получено разрешение пользователя. В мае корпорацию оштрафовали на €1,2 млрд за нарушение законов о конфиденциальности из-за отправки данных о европейских гражданах на американские серверы в целях улучшения рекламных технологий компании. Более того, в январе ирландский регулятор оштрафовал корпорацию на €390 млн, сочтя, что Meta вынуждала соглашаться на персонализированную рекламу для пользования Facebook.

К следующему году в Евросоюзе вступит в силу закон о цифровых рынках (DMA) для стимулирования конкуренции. Как отмечает NYT, ожидается, что Apple впервые разрешит пользователям из Евросоюза загружать альтернативы магазины приложений App Store на iPhone и iPad.

Проблемы с регуляторами уже помешали Meta выпустить на европейский рынок приложение Threads — аналог Twitter.