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Технологии и медиа ,  
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Первая женщина — главред The Washington Post покинула должность

Салли Базби покинула должность главного редактора The Washington Post
Салли Базби возглавляла The Washington Post с 2021 года. Под ее руководством газета получила несколько наград, но в то же время лишилась значительной части аудитории. В прошлом году убытки WP составили $77 млн

Главный редактор The Washington Post Салли Базби покидает свой пост, сообщается на сайте газеты. Должность она заняла в мае 2021 года, став первой женщиной на этой позиции.

«Салли — невероятный лидер и чрезвычайно талантливый руководитель, которого нам будет очень не хватать. Я желаю ей всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный директор и издатель WP Уильям Льюис.

На место Базби пришел Мэтт Мюррей, бывший главный редактор The Wall Street Journal. Возглавлять WP он будет до выборов президента США в ноябре 2024 года, а затем его сменит Роберт Виннетт, заместитель редактора The Telegraph Media Group. Мюррей перейдет на должность нового подразделения, которое создадут в издании.

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Салли Базби 58 лет, до прихода в газету она работала в Associated Press — сначала репортером, затем главой бюро, а с 2017-го главным редактором. WP под руководством Базби получила несколько наград. В 2024 году издание было удостоено трех Пулитцеровских премий, в том числе за серию колонок, которую для WP написал в заключении оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом), осужденный на 25 лет.

Причина увольнения Базби не уточняется. CNN напоминает, что в мае на встрече с сотрудниками Льюис сообщил, что убытки The Washington Post в 2023 году составили $77 млн, также газета потеряла 50% аудитории с 2020 года. Тогда же он объявил, что WP представит новые планы подписок для увеличения доходов.

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