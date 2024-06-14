Доходы музеев выросли благодаря киносъемкам и туристам

Внутренний туризм и съемки кино увеличили коммерческие доходы музеев на 13%. В 2023 году те достигли 30 млрд руб., с учетом субсидий отрасль выросла до 130 млрд руб. Но музеи жалуются на нехватку площадей и конкуренцию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коммерческие доходы российских музеев по итогам 2023-го выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигли 29,8 млрд руб., следует из официальной статистики Минкультуры, с которой ознакомился РБК. Речь идет о средствах, которые учреждения получали от продажи билетов, платных лекций, сдачи в аренду помещений и другой коммерческой деятельности. Для сравнения, в 2022 году музеи заработали 26,4 млрд руб.

Как музеи зарабатывали

Доходы музеев от оказания платных услуг в прошедшем году даже превысили уровень, который был в 2019 году до пандемии: тогда они составляли 26,8 млрд руб. Большинство коммерческих поступлений в прошлом году, а именно 22,6 млрд руб., обеспечила непосредственно основная музейная деятельность, еще почти 2 млрд руб. принесли спонсорские и благотворительные вклады.

Впрочем, платные услуги приносят музеям менее четверти дохода. Основная категория финансовых поступлений — разного рода субсидии. Доля коммерческих доходов музеев в их общей выручке в 2023-м по сравнению с предыдущим годом не изменилась и составила 22,3%.

Общий оборот российских музеев с учетом бюджетных ассигнований достиг в прошлом году 130 млрд руб. По сравнению 2022-м показатель вырос на 10% (тогда выручка составляла 118,6 млрд руб.). До пандемии оборот музеев был заметно меньше: в 2019 году их финансовые поступления составляли 93,7 млрд руб. Но и доля реальных коммерческих доходов тогда была выше, почти 29%.

На что музеи тратили

Расходы музеев в прошлом году увеличились сопоставимыми с ростом выручки темпами — почти на 10% за год, до 126,3 млрд руб. Основные их траты связаны с зарплатами (на эту графу расходов в 2023-м ушло 71,9 млрд руб.), капитальным ремонтом и реставрацией (10,3 млрд руб.), оборудованием (5,1 млрд руб.).

Заметно, на 59%, выросли расходы на пополнение фондов. В прошлом году они составили 655,8 млн руб., тогда как в 2022-м — 411,6 млн руб. Еще на 13%, с 3,7 млрд до 4,2 млрд руб., увеличились траты на организацию выставок. На реставрацию коллекции музеи в прошлом году потратили 503,5 млн руб., тогда как годом ранее этот показатель составлял 434,9 млн руб.

Какие еще сферы культуры демонстрируют рост Ранее Минкультуры отчиталось о росте доходов российских театров. Так, их выручка от продажи билетов на собственные спектакли по итогам 2023 года превысила результаты допандемийного 2019-го на 15% и достигла 28,9 млрд руб. На 31% год к году, до 37,7 млрд руб., выросли поступления парков культуры и отдыха. В 2022-м их совокупная выручка (включая бюджетные средства) составляла 28 млрд руб.

С чем связан рост доходов музеев

Большинство опрошенных РБК музеев связывает рост коммерческих доходов с увеличением посещаемости, а не с изменением цен на билеты. Это подтверждают и в Минкультуры: число посетителей музеев год к году выросло более чем на 12 млн человек и превышает допандемийные показатели, тогда как средняя стоимость посещения за пять лет снизилась (абсолютные цифры в министерстве не приводят). Министр культуры Ольга Любимова ранее говорила, что всего в прошлом году российские музеи посетило 43 млн человек, а самым популярным оказался музей-заповедник «Петергоф». Исходя из статистики Минкультуры, количество посещений выставок, экспозиций и экскурсий в музеях превысило в прошлом году 132 млн.

В Государственном историческом музее (ГИМ) отмечают, что около 70% внебюджетных средств музея — это доходы от билетов, лекций и экскурсий. Остальное приходится на продажу книг и сувениров (примерно 12%), спонсорство и сдачу помещений в аренду (примерно 10%). В прошлом году ГИМ посетили больше 1 млн человек, в 2022-м — 866 тыс. «Иностранные граждане в составе посетительской аудитории — 3,5%, в числе которых преобладают посетители из Китая», — добавили в музее.

Заметный рост посетителей, с 3,7 млн в 2022 году до 4,4 млн в 2023-м, констатируют и в музее-заповеднике «Казанский кремль». Из них местные жители города составляют лишь 500 тыс., остальные — туристы, в том числе иностранные (их долю от общего числа посетителей в музее назвать затруднились).

В музее-заповеднике «Петергоф» подчеркнули, что у них некоммерческая организация и весь доход формируется из платных услуг. В прошлом году рост поступлений составил 7% по сравнению с 2022-м, что представитель «Петергофа» связывает с пусть незначительным, но все же ростом числа иностранных посетителей, стоимость билетов для которых выше. «В 2023 году добавились посетители из Австралии, Болгарии, Боливии, Голландии, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Эфиопии и других стран», — констатируют в музее. Их общий поток год к году в «Петергофе» вырос на 2,5% (абсолютные цифры не раскрываются). При этом стоимость билетов у музея в прошлом году не изменилась.

Но не только увеличение потока посетителей стало для музеев драйвером роста выручки. Так, музею-заповеднику «Царицыно» основную часть доходов обеспечила сдача в аренду помещений дворцового комплекса и парковых зон для организации мероприятий и киносъемок. В целом коммерческие доходы «Царицыно» в прошлом году увеличились на 26,5%, рассказала его гендиректор Елизавета Фокина.

Кроме мероприятий и киносъемок на доходах музея-заповедника сказалось и развитие концертной программы: увеличение доходов от этого направления составило 10% год к году, всего было реализовано 18 тыс. билетов. «Общее количество посетителей на территории парка в 2023 году составило 7,86 млн человек и увеличилось относительно 2022 года более чем на 19%», — добавила Фокина.

Как объясняют рост доходов музеев в Минкультуры Рост коммерческих доходов музеев в профильном для отрасли Минкультуры связывают с расширением спектра предоставляемых музеями услуг, что дополнительно стимулировало развитие внутреннего туризма. «Именно с конца 2019 — начала 2020 года (с начала пандемии) организации культуры, в том числе и музеи, начали прорабатывать адаптационные стратегии в условиях жестких ограничений, — отмечают в министерстве. — Увеличилось количество образовательных и просветительских, а также культурно-массовых мероприятий, что привело к росту посещаемости музеев и музеев-заповедников. Кроме того, увеличилось количество индивидуальных и семейных посещений музеев».

Какие проблемы остаются у отрасли

Для Государственного исторического музея по-прежнему самой серьезной проблемой остается нехватка фондовых и экспозиционных помещений, отмечают в пресс-службе ГИМ. Его коллекции, по собственным данным, насчитывают более 5 млн экспонатов, хранение большинства которых сосредоточено в зданиях близ Красной площади. Это, по словам представителя музея, сокращает экспозиционные возможности.

Для «Царицыно» один из ключевых вызовов — необходимость адаптации к цифровой эпохе. Сейчас, по словам Фокиной, виртуальные выставки и интерактивные экспозиции становятся новым стандартом привлечения посетителей. «К тому же музеям приходится конкурировать за внимание аудитории с развлекательной индустрией, что требует новых, более активных форм культурного просвещения», — добавляет гендиректор музея-заповедника.