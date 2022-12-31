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Российские музеи заявили о резком росте посещаемости за год

Подводя итоги 2022 года, российские музейщики отметили существенное увеличение числа посетителей. Эту тенденцию они связали в том числе с отменой ковидных ограничений
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники федеральных музеев, опрошенные РБК, зафиксировали существенный рост посещаемости в этом году по сравнению с 2021-м. Например, количество посетителей Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина увеличилось в полтора с лишним раза. По состоянию на первую половину декабря текущего года Эрмитаж посетили более 2,7 млн человек против 1,6 млн за весь прошлый год. Пушкинский музей по итогам года посетят около 1,2 млн человек, годом ранее он принял всего 766 тыс. посетителей.

С конца января 2021 года закрывавшимся на локдаун музеям Москвы позволили принимать не более 50% максимально возможного числа гостей. В Санкт-Петербурге с 4 марта сняли требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест, в том числе музеев. Стосковавшийся по культуре народ немедленно этим воспользовался.

«Безусловно, количество посетителей в этом году значительно возросло. Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и отменой части мер, принятых для предотвращения распространения COVID-19. Например, лимит на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в музее, зачастую не позволял всем желающим попасть в Эрмитаж в выходные дни или во время каникул. Немалую роль сыграла и отмена проверки QR- кодов», — рассказали РБК в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Как сообщили РБК в пресс-службе Третьяковской галереи, значительный рост числа посетителей по сравнению с прошлогодним (более 1,9 млн человек на конец октября 2022 года против чуть менее 1,6 млн за предыдущий год) был обусловлен еще и возвращающимся интересом людей к музеям, театрам и другим культурным институциям. «Свой вклад в рост посещаемости вносит и развитие внутреннего туризма», — считают в музее.

Уходящий год показал значительный рост популярности внутреннего туризма, отметили и в Музее Победы на Поклонной горе. «Особенно увеличился запрос на направления и маршруты, связанные с патриотической тематикой. Жители нашей страны стали больше интересоваться отечественной историей — и в первую очередь темой Великой Отечественной войны», — заявил РБК директор музея Александр Школьник.

Рост посещаемости наблюдают также в Государственном историческом музее, Русском музее, Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева, Дарвиновском музее и некоторых частных музеях.

По словам директора Московского музея анимации Ларисы Выборговой, за 2022 год эту частную экспозицию посетили более 5 тыс. человек, а в 2021 году их пришло около 3 тыс. Выборгова пожаловалась, что музей испытывает проблемы с популяризацией. Она связала наличие такого рода проблем с недостатком государственной, в том числе информационной, поддержки частных музеев и коллекционеров.

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«Хорошо было бы разработать программу по включению частных музейных инициатив в туристическую логистику страны. Было бы неплохо разработать единую платформу по объединению таких музеев», — предложила Выборгова.

«Если сравнивать количество посетителей за 11 месяцев с аналогичным периодом 2021 года, то гостей в «Эрарту» пришло уже почти на 20% больше», — сообщила РБК директор по внешним связям музея современного искусства «Эрарта» Екатерина Атоян-Милюкова.

Как рассказала РБК заместитель директора по организационной работе и развитию Музея Фаберже в Санкт-Петербурге София Григорьева, по состоянию на 14 декабря было зафиксировано более 390 тыс. посетителей. А за прошедший год этот частный музей принял 303,5 тыс. человек.

«Несмотря на почти полное отсутствие иностранных туристов в летний высокий туристический сезон, которые составляли до 80% посетителей, музей принимал по 2000–2500 гостей ежедневно. Активное развитие внутреннего туризма в России и интерес гостей Санкт-Петербурга к культурным достопримечательностям в некоторые месяцы летнего периода принесли нам результаты, даже превышающие показатель 2019 года. Однако общие итоги несравнимы с тем потоком посетителей, который был до 2020-го. Тогда принимали до 700 тыс. человек ежегодно», — поделилась Григорьева.

Отсутствие иностранных туристов повлекло за собой сокращение среднего чека на одного посетителя, которое касается не только билетной кассы, но и сувенирного магазина, отметила заместитель директора музея.

«Такие гости обычно не имеют льгот на посещение и активно совершают покупки эксклюзивных и часто дорогостоящих сувениров, которые они могут купить только в нашем магазине. Бюджет на сувенирную продукцию у отечественных туристов заметно ниже», — пояснила Григорьева. Поэтому в Музее Фаберже надеются на поддержку спонсоров и жертвователей в лице крупных отечественных компаний.

В Музее русского импрессионизма в Москве заявили о 40-процентном росте посещаемости по сравнению с 2021 годом и подчеркнули, что как частной культурной институции музею по-прежнему важна поддержка коммерческих партнеров и спонсоров.

«Мы потеряли возможность планировать международные проекты, привлекать зарубежных экспертов, привозить на выставки экспонаты из европейских собраний», — констатировала директор музея Юлия Петрова и пожаловалась на значительный рост затрат, в том числе на выпуск каталогов и сувенирной продукции.

В пресс-службе Третьяковской галереи РБК подтвердили необходимость серьезно пересмотреть выставочные планы и найти замену несостоявшимся проектам, в которых должны были принимать участие иностранные партнеры. О необходимости скорректировать выставочный план из-за отмены международных проектов сообщила и заместитель директора Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева по просветительской деятельности Ксения Смирнова. Трудности с логистикой иностранных проектов отметили и в столичной «Эрарте».

С конца марта 2020-го до начала 2022 года культурные учреждения в России неоднократно закрывались и вводили ограничения в связи с пандемией. И наконец 1 июля 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене санитарных ограничений.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
музей Пушкинский музей Государственный Эрмитаж коронавирус Третьяковская галерея COVID-19 2022 год
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