Экс-замминистра культуры получила семь лет из-за музея мороженого

Экс-замминистра культуры приговорили к семи годам колонии и взыскали с нее более 125 млн руб. за злоупотребление полномочиями. Она содействовала включению в «Пушкинскую карту» коммерческого музея мороженого, считают в СК

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Суд приговорил бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), передают ТАСС и телеграм-канал «112».

По данным агентства, суд также потребовал взыскать с Яриловой более 125 млн руб.

Как сочли следователи, экс-чиновница способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В результате музей получил из бюджета более 125 млн руб. на входные билеты. Сторона обвинения считает этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности. Накануне прокурор запросил для Яриловой семь лет лишения свободы.

Бывшую чиновницу задержали в апреле 2023 года. Она занимала должность замминистра культуры с 2018 по 2022 год, уволилась по собственному желанию.

Программа «Пушкинская карта» заработала в сентябре 2021 года. Ее участники — школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет — ежегодно получают 5 тыс. руб. на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений.

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В марте 2023 года СК начал расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств с помощью фиктивных «Пушкинских карт». Арестованы трое жителей Московского региона — Виктор Якубов, Илья Сафонов и Эмиль Гурбанов, — которые, по версии следствия, организовали покупку билетов, но не провели культурно-массовых мероприятий, похитив таким образом свыше 200 млн руб.