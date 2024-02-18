Китайцы резко нарастили поездки в Россию. Инфографика

Количество поездок китайцев в Россию за год резко возросло — со 130 тыс. до 790 тыс., свидетельствуют данные ФСБ. Резко подскочило и число туристических поездок из Китая в Россию — с 800 до 199,8 тыс.

При этом в общем числе поездок китайцы заняли только пятое место. Больше остальных со всеми целями (работа, учеба, туризм), в Россию въезжали иностранцы из Казахстана (3,16 млн поездок в 2023 году), Узбекистана (3,11 млн поездок) и Таджикистана (2,15 млн поездок).