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Китайцы резко нарастили поездки в Россию. Инфографика

Рост числа поездок китайцев в Россию за год составил 508,9%

Количество поездок китайцев в Россию за год резко возросло — со 130 тыс. до 790 тыс., свидетельствуют данные ФСБ. Резко подскочило и число туристических поездок из Китая в Россию — с 800 до 199,8 тыс.

При этом в общем числе поездок китайцы заняли только пятое место. Больше остальных со всеми целями (работа, учеба, туризм), в Россию въезжали иностранцы из Казахстана (3,16 млн поездок в 2023 году), Узбекистана (3,11 млн поездок) и Таджикистана (2,15 млн поездок).

ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию
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Теги
Анна Захарова, Мария Лозовая
Китай Узбекистан Таджикистан Казахстан
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