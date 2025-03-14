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Эксклюзив

В «М.Видео-Эльдорадо» появились новые акционеры

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о докапитализации компании на 30 млрд руб. в 2025 году. Новые акционеры компании, чьи имена не раскрываются, уже внесли в капитал 11,5 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации группы на сумму 30 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили, рассказал РБК представитель компании.

Он не раскрывает механизм и сроки докапитализации, отметив, что компания будет готова предоставить эту информацию, как и детали о новых акционерах, позднее.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры с одним из банков о продаже сети. По словам одного из собеседников, компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с Промсвязьбанком (ПСБ). В самом «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что не комментируют слухи.

«В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте», — говорит гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ. Привлеченные средства, по его словам, нужны для реализации новой стратегии группы на ближайшие три года, разработанной менеджментом и согласованной с акционерами. «Она предполагает открытие новых магазинов эффективного компактного формата параллельно с закрытием всех убыточных точек продаж, рост онлайн-продаж до 70% (в том числе через углубление партнерств с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоу-румы), экспансию в новые города присутствия и выход на рынки ряда стран СНГ, создание производств СТМ-техники, как собственных, так и с партнерами из Китая и Республики Беларусь» — заявил Либ.

За девять месяцев 2024 года продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8%, до 387 млрд руб. На конец сентября у группы было 1226 магазинов в России. На конец первого полугодия чистый долг составил 79,3 млрд руб. против 83,4 млрд руб. годом ранее. Представитель группы сообщил, что долг будет обслуживаться в соответствии с установленными графиками платежей, источником для погашения долга будут и выручка от продаж, и в случае необходимости средства, привлеченные от акционеров.

Феликс Либ занял пост гендиректора компании в конце февраля, сменив на этой должности Билана Ужахова. Летом 2024 года Ужахов получил право распоряжаться 53,63% акций группы через ряд компаний, включая МКООО «Эрикария». Другие совладельцы «Эрикарии» скрыты.

«Мы планируем расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг (в том числе за счет развития сервисного направления «М.Мастер» и существенного увеличения количества предлагаемых клиентам финансовых продуктов). Среди приоритетных задач менеджмента также будут повышение эффективности ИТ-инфраструктуры и дальнейшее совершенствование клиентского сервиса», — рассказывает Либ.

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Авторы
Александр Ситюков Александр Ситюков
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