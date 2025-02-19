Компания «М.Видео-Эльдорадо» утвердила нового гендиректора

Феликс Либ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Совет директоров принял решение назначить экс-главу Natura Siberica Феликса Либа на должность генерального директора «М.Видео-Эльдорадо» с 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

О том, что Билан Ужахов покинет пост гендиректора «М.Видео-Эльдорадо», РБК ранее сообщил источник на рынке бытовой техники и подтвердили два собеседника, близких к компании.

В пресс-службе отметили, что Ужахов сконцентрируется на работе в совете директоров и стратегическом планировании развития компании.

«В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей», — передала пресс-служба слова Либа.

Там добавили, что Либ обладает значительным опытом антикризисного управления, успешно реализовывал программы по стабилизации и восстановлению бизнеса в сложных рыночных условиях.

Либ с 2012 по 2021 год занимал руководящие должности в АФК «Система», одной из крупнейших российских инвестиционных компаний, где работал на позициях исполнительного вице-президента и исполнительного директора. В январе 2022 года Либ был назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica. В июле 2024 года он перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост генерального директора Сергею Быковских.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника сообщили, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры с одним из банков о продаже сети.

В 2022 году основной владелец группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему прямо или косвенно акций. Тогда он контролировал 60,4% «М.Видео». 15% акций владела немецкая «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (ей принадлежала сеть Media Markt, в 2018 году она продала ее «М.Видео-Эльдорадо»), еще 0,8% было у ООО «МВМ», «М.Видео». В свободном обращении на Московской бирже находится 23,8% акций компании. Сумму, покупателя и условия сделки в «М.Видео-Эльдорадо» не раскрывали. Летом 2022 года Саид Гуцериев попал под санкции Великобритании, после чего вышел из совета директоров «М.Видео-Эльдорадо».