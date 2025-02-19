У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

В ближайшее время Билан Ужахов покинет пост гендиректора «М.Видео-Эльдорадо». Эту должность займет Феликс Либ, бывший глава Natura Siberica

Феликс Либ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О том, что в ближайшие дни Билан Ужахов покинет пост гендиректора «М.Видео-Эльдорадо, РБК рассказал источник на рынке бытовой техники и подтвердили два собеседника, близких к компании. По словам двух из них, этот пост займет экс-глава Natura Siberica Феликс Либ. Кадровый вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров.

Главным исполнительным директором «М.Видео-Эльдорадо» по-прежнему остается Сергей Ли.

РБК направил запрос в «М.Видео-Эльдорадо».

Билан Ужахов стал гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2022 года. На этом посту он сменил Алексея Сухова, который покинул должность по собственному желанию. До этого Билан Ужахов входил в совет директоров сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», с 2017 по 2020 год был генеральным директором ПАО «М.Видео».

Летом 2024 года Ужахов получил право распоряжаться 53,63% акций группы через ряд компаний, включая МКООО «Эрикария». Другие совладельцы «Эрикарии» скрыты.

До 2022 года основным владельцем группы с долей 60,4% была «Сафмар Ритейл» семьи Гуцериевых, но в апреле того года член совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев заявил, что договорился с неназванными российскими предпринимателями о продаже доли в группе. Сделку планировали закрыть в том же году. Летом 2022 года Саид Гуцериев попал под санкции Великобритании, после чего вышел из совета директоров «М.Видео-Эльдорадо».

Феликс Либ с 2012 по 2021 годы был исполнительным директором, а также исполнительным вице-президентом в АФК «Система». В 2022-2024 годах он занимал пост гендиректора Natura Siberica и получил 1,42% этой компании. После ухода с этого поста в середине 2024-го Либ стал председателем совета директоров Natura Siberica.

Смена гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» происходит на фоне слухов о продаже группы. В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры с одним из банков о продаже сети. По словам одного из собеседников, компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с Промсвязьбанком (ПСБ). В самом «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что не комментируют слухи.

За девять месяцев 2024-го продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8%, до 387 млрд руб. На конец сентября у группы было 1226 магазинов в России. По итогам первого полугодия чистый долг составлял 79,3 млрд руб.