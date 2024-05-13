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Технологии и медиа ,  
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«М.Видео-Эльдорадо» раскрыло параметры допэмиссии

«М.Видео-Эльдорадо» продаст действующим акционерам и на рынке 30 млн акций для снижения долговой нагрузки и пополнения рабочего капитала. Исходя из текущей рыночной стоимости группа может привлечь более ₽5 млрд
«М.видео» MVID ₽187 +1,58% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о привлечении дополнительного капитала через размещение 30 млн обыкновенных акций, говорится в ее сообщении. Сейчас в обращении находятся 179,8 млн акций.

В сообщении отмечается, что «предварительную заинтересованность в выкупе части дополнительного выпуска» выразил один из крупных акционеров «М.Видео-Эльдорадо» инвестиционный холдинг Саида Гуцериева SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции»). Размер доли, которую сможет приобрести SFI, будет зависеть от того, каким будет спрос на акции со стороны других акционеров и новых инвесторов.

«Менеджмент SFI действительно подтвердил готовность стать «якорным» покупателем до 100% акций допэмиссии. Но при этом приоритет участия будет отдан миноритарным акционерам и розничным инвесторам», — рассказала РБК финансовый директор группы Анна Гарманова. Она отметила, что по российскому законодательству у существующих акционеров есть преимущественное право приобретения акций, институциональным и розничным инвесторам они будут предложены в рамках стандартного биржевого размещения.

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Сейчас SFI принадлежит 10,37% группы. Еще 50% находятся у МКООО «Эрикария», конечным бенефициаром которого является Саид Гуцериев, 15% — у немецкого холдинга Media-Saturn–Holding GmbH, менее 1% — у самой группы, остальное — у других акционеров.

Представитель SFI подтвердил РБК готовность приобрести все 30 млн акций дополнительного выпуска. По его словам, в случае интереса к бумагам других акционеров и инвесторов «они нацелены как минимум сохранить свою долю в компании». «Решение участвовать в анонсированной допэмиссии было принято на фоне роста основных финансовых и операционных показателей «М.Видео-Эльдорадо», а также открытости группы в вопросе дальнейшей стратегии. Мы понимаем, что на рынке есть интерес к «М.Видео». Нам несколько раз предлагали выкупить часть нашего пакета акций, причем по текущим на тот момент биржевым котировкам, мы отказывались, потому что уверены в потенциале компании и будущем росте ее стоимости», — рассказал представитель SFI.

Цена размещения, как и то, какой будет структура акционеров после него, будут определены позже. Сама сделка, по словам Гармановой, состоится ближе к середине лета. «Цена акции в рамках размещения будет определяться исходя из объема потенциального спроса, диалога с инвесторами, аналитиками и банками-организаторами», — пояснила она.

Зачем группе дополнительный капитал

В сообщении «М.Видео-Эльдорадо» отмечается, что дополнительный капитал будет направлен на долгосрочное развитие группы, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки. По итогам 2023 года суммарный размер кредитов и других финансовых обязательств группы составил 86,44 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA было 3,2. Гарманова указала, что высокая долговая нагрузка наряду с амортизацией сейчас генерируют основную часть убытка группы (6,6 млрд руб. по итогам прошлого года).

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По словам Гармановой, часть средств, привлеченных в рамках размещения допэмиссии, пойдет «на пополнение рабочего капитала в условиях высокой ключевой ставки, которая сдерживает привлечение заемного финансирования». Дополнительная ликвидность, продолжает она, позволит «более гибко принимать решения по расширению ассортимента, чтобы использовать ранее упущенные возможности растущего рынка». Сейчас в компании вынуждены выбирать между увеличением выручки и сохранением приемлемого уровня маржинальности: «В 2022 году группа запустила собственный импорт — сейчас порядка 30% товаров мы ввозим самостоятельно. Как правило, это не очень маржинальный товар с высокой оборачиваемостью, который требует предоплаты, но генерирует нам трафик. С другой стороны, традиционно есть категории товаров с меньшей оборачиваемостью, но генерирующих большую маржу».

Для повышения маржинальности продаж будет также сделан акцент на наращивание доли товаров собственных торговых марок, рассказала Гарманова. Кроме того, средства пойдут на дальнейшее развитие в регионах магазинов малого формата «М.Компакт», о запуске которых группа объявила в 2023 году.

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Исходя из текущих котировок компании на Мосбирже (около 185 руб. за акцию), она может привлечь до 5,55 млрд руб., указал аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его словам, в случае размещения акций у компании закончится кредитный профиль, что положительным образом скажется на котировках корпоративных облигаций, так как снизится их доходность. Но на котировки акций влияние размещения будет разнонаправленным: «На начальном этапе стоимость акций снизится на фоне дополнительного предложения бумаг, что мы и видим сейчас, после выхода новостей о таких планах, но затем рыночная стоимость вырастет за счет увеличения ликвидности, а также на фоне общего улучшения фундаментального кейса компании — «М.Видео» сможет реализовать программу развития за счет расширения торговой сети и таким образом увеличить акционерную стоимость компании».

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что сейчас достаточно благоприятное время для привлечения капитала на рынке ценных бумаг, так как физические лица активно вкладываются в акции новых и уже вышедших на биржу эмитентов. По его утверждению, очень важен план развития компании: «Едва ли «М.Видео» будет делать ставку на быстрый рост — видно, что компания сейчас достаточно сильно отстала от своего ключевого конкурента DNS. И в этом плане действительно имеет смысл делать фокус на маржинальность бизнеса, выплату дивидендов и, что касается позиции на рынке, активизировать развитие магазинов компактного формата, с которыми компания выходит в новые города, что позволяет развиваться и повышать эффективность в том числе онлайн-бизнеса». Основными вызовами для компании, по мнению Бурмистрова, будет развитие собственных торговых марок, где компания «также отстала от DNS».

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Александр Ситюков Александр Ситюков
При участии
Анна Балашова
«М.Видео» «Эльдорадо» «Сафмар» Акции
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