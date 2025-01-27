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Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

«Ведомости» узнали о планах владельцев «М.Видео-Эльдорадо» продать сеть

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры с одним из банков о продаже сети, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников, компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Возможную продажу бизнеса подтвердили два других источника. «Слухи не комментируем», — заявил газете представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Весной 2018 года компания «М.Видео» купила «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Обе на тот момент входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева (она владела 57,7% акций «М.Видео» и 100% акций «Эльдорадо»).

В 2022 году основной владелец группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев договорился о продаже принадлежащих ему прямо или косвенно акций. Тогда он контролировал 60,4% «М.Видео». 15% акций владела немецкая «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (ей принадлежала сеть Media Markt, в 2018 году она продала ее «М.Видео-Эльдорадо»), еще 0,8% было у ООО «МВМ», «М.Видео». В свободном обращении на Московской бирже находится 23,8% акций компании. Сумму, покупателя и условия сделки в «М.Видео-Эльдорадо» не раскрывали.

Летом 2024 года гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером группы — ему принадлежат 53,63% акций через ряд компаний, включая МКООО «Эрикария». Другие совладельцы «Эрикарии» скрыты.

По данным СПАРК на второй квартал 2023 года, 15% «М.Видео» все еще находились у «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ», 10,37% — у инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции», контролируется Саидом Гуцериевым), еще 0,77% — у ООО «МВМ».

В прошлом году «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов, на данный момент у нее их более 1200 по всей стране. За девять месяцев 2024-го продажи группы выросли на 8%, до 387 млрд руб., а общие онлайн-продажи составили 73% от ее оборота.

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