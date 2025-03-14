IT-компании попросили о поддержке на случай возвращения западных игроков

Профильные ассоциации на рынке электроники и софта предложили властям проработать меры поддержки российского бизнеса на случай возвращения иностранных игроков. По их информации, ряд компаний уже начал рекрутинг бывших сотрудников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В четверг, 13 марта, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила председателю правительства Михаилу Мишустину свои предложения по поддержке российских компаний в условиях возможного возвращения зарубежных вендоров (копия обращения есть у РБК).

Среди предложений:

ввести таможенные пошлины в размере 30% на импортную продукцию (электронное оборудование);

запретить участие зарубежных брендов в госзакупках и использование их продукции в критической информационной инфраструктуре (сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и ряда других компаний);

ввести для зарубежных компаний требование «санкционной устойчивости» как обязательное для допуска к российскому рынку, включая: подписание соглашений о неподчинении санкциям, осуждение санкций и антироссийской политики, отказ от любых претензий к российским и зарубежным компаниям за нарушение прав интеллектуальной собственности вендоров в санкционный период, восстановление гарантийного обслуживания и полной техподдержки для ранее поставленной продукции, в том числе поставленной в условиях санкций;

особым образом маркировать продукцию компаний, которые поддержали или подчинились санкциям, по аналогии с сигаретами и другой продукцией, которая несет риски для потребителей;

закрепить политику по поддержке независимой дистрибуции импорта по аналогии с параллельным импортом, а также лишить зарубежных производителей исключительного права определять каналы поставок своей продукции в Россию;

скорректировать закрепленные в постановлении правительства № 1912 критерии «доверенности» для используемых в критической информационной инфраструктуре программно-аппаратных комплексов в соответствии с требованиями российской разработки и контроля жизненного цикла изделия.

В своем обращении АРПЭ указывает, что зарубежные вендоры активизировали рекрутинг специалистов и восстанавливают связи со своими бывшими сотрудниками, многие из которых в настоящее время работают в отечественных компаниях-производителях. Кроме того, по данным опросов членов АРПЭ и дистрибьюторов компонентов для российских производств, в 2024 году было сокращение их производства примерно на 10–15%. При этом в 2025 году компании ожидают снижение спроса примерно на 10%, поделился исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Члены ассоциации решили проработать меры поддержки после начала обсуждений между Россией и США урегулирования конфликта на Украине и возобновления работы иностранных компаний. В конце февраля президент России Владимир Путин просил правительство заняться процессом возвращения компаний на отечественный рынок и одновременно не допустить потери полученных преференций отечественными предприятиями. «Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — заявлял тогда Путин.

В обращении АРПЭ говорится, что возвращение зарубежных вендоров может привести к обесцениванию контрсанкционных инвестиций 2022–2025 годов. Кроме того, в ассоциации считают, что снятие санкций на поставки оборудования в Россию при сохранении санкций на высокотехнологичный импорт электронных компонентов, которые наложили другие страны, нанесет «удар» по российскому производству и приведет к переносу производства в другие страны. Требование зарубежных инвестиций, как условия возвращения для иностранных компаний, может подменить требование «технологического суверенитета», беспокоятся в АРПЭ.

РБК направил запрос в правительство.

Что еще предлагают ассоциации

Аналогичные предложения к властям готовят Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), консорциум «Вычислительная техника» и Ассоциация компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт», рассказали РБК представители этих организаций. Но они пока собирают предложения бизнеса о мерах поддержки на случай возвращения западных вендоров. После согласования инициативы планируют направить в Минцифры, Минпромторг, администрацию президента, Госдуму и Совет Федерации.

Вопрос возвращения зарубежных вендоров в IT-сообществе обсуждается с момента активизации миротворческих усилий американского президента и появления надежды на постепенное снятие санкций, ведь сейчас именно американские санкции запрещают работу их вендоров в России, указывает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. Цель обсуждений, с его слов, — помочь государству сформировать политику в отношении иностранных компаний с учетом новой экономической и политической ситуаций в мире. «Сейчас она есть лишь применительно к условиям санкций, но нужна взвешенная политика или сценарная стратегия и на будущее», — отметил Комлев. По его словам, разработчики и инвесторы опасаются, что полное открытие отечественного рынка помешает закрепиться на нем российским компаниям. Но и политика полного запрета на все иностранное тоже не продуктивна, считает Комлев. По его мнению, было бы логично упростить поставки недостающего и не ставить барьеры для электронных компонентов, ввоз которых параллельным импортом обходится втрое дороже, а готовые изделия продаются в России по неконкурентно высоким ценам. В тех нишах, в которых Россия конкурентоспособна, политика может быть другой.

Собеседник РБК из числа членов «Руссофта» назвал среди обсуждаемых предложений, например, возможность страхования рисков при повторном уходе зарубежных компаний. По его словам, также необходимо принять защитные меры, чтобы не допустить потери технологического суверенитета и снижения информационной безопасности.

Представитель консорциума «Вычислительная техника» (входят производители российской электроники «Элемент», «Аквриус», Yadro, Fplus и др.) рассказал РБК, что они уже определили базовый набор мер по защите российских разработчиков и производителей от негативного влияния возможного возвращения иностранных вендоров и приступили к подготовке предложений изменений в ряд нормативных актов, которые позже будут направлены в профильные ведомства. «Для сохранения позиций отечественных производителей на российском рынке необходимо ужесточить правила применения национального режима, распространить его на услуги, оказываемые с применением вычислительной техники, а также ввести авансирование закупок отечественной вычислительной техники. Помимо этого должны быть внедрены механизмы маркировки и отраслевого сбора не менее 15%, а также специальные программы поддержки российских брендов на рынке розничных продаж», — сообщила гендиректор консорциума Светлана Легостаева.

Глава группы компаний Softline Владимир Лавров выразил готовность компании конструктивно взаимодействовать с рынком и государством, чтобы обеспечить устойчивое развитие отрасли в новых условиях. При этом сам процесс возможного возвращения зарубежных вендоров, по его мнению, «будет сложным». «Многие из них фактически не выполнили свои коммерческие обязательства, оставили российских клиентов без оплаченной поддержки и не вернули за нее деньги. В отношении ряда компаний ведутся расследования, возбуждены дела, начислены штрафы. Это создает дополнительные барьеры и повышает значимость мер поддержки отечественных производителей, которые взяли на себя задачу обеспечения технологической независимости и продолжают активно развивать инновационные решения для российского рынка», — подчеркнул он.