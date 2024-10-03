Власти согласовали льготный налог на прибыль для радиоэлектроники в 8%

Правительство согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% для отрасли установят налог 8%. До повышения налога на прибыль компании этого сектора платили 3%

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Льготная ставка для предприятий радиоэлектроники при отчислении налога на прибыль в федеральный бюджет составит 8%, ставка отчислений в региональный бюджет останется на прежнем уровне — 0%, следует из законопроекта Минфина, который рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности (копия есть у РБК). Ставка 8% будет установлена на три года — до конца 2027-го. Выпадающие доходы бюджета в этот период для компенсации льготной ставки могут превысить 30 млрд руб. ежегодно в 2025–2027 годах, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту. Источник РБК в правительстве подтвердил, что такой законопроект согласован. Аналогичная ставка — 8% — упоминается в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и соответствующих поправках в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму.

До конца 2024 года для компаний отрасли радиоэлектроники действует льготная ставка по налогу на прибыль в размере 3%. Если бы мера не была продлена, то с 2025-го предприятиям пришлось бы платить по общей ставке, которая со следующего года составит 25%.

Какую поддержку еще обещали производителям электроники Выступая на форуме «Микроэлектроника», первый зампред правительства Денис Мантуров обещал вернуться к вопросу авансирования госконтрактов в ответ на реплику президента РАН Геннадия Красникова о том, что раньше объем финансирования авансов достигал 80%, а с прошлого года снизился до 50%. «Дам поручение Минфину и Антону Андреевичу [Алиханову, министру промышленности и торговли] для того, чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение и внести в правительство. Думаю, что мы с председателем правительства договоримся о том, чтобы вернуться к формату, который был до 2023 года. Не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня, с учетом высокого процента ставки по кредиту», — говорил Мантуров. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в свою очередь обратил внимание на проблему сложности перехода предприятий оборонно-промышленного комплекса на российские решения, что они «не всегда имеют достаточно свободных средств» для этого. «Здесь, наверное, нужно было бы принять какие-то механизмы господдержки, чтобы эти компании, которые точно имеют значимые объекты критической информационной инфраструктуры (к ним относятся сети связи и информсистемы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных и ряда других компаний. — РБК) и чувствительную информацию, чтобы они не отставали и тоже в общих темпах двигались вперед. Здесь мы с коллегами сейчас уже форматируем программу господдержки предприятий оборонно-промышленного комплекса», — рассказывал Шадаев.

Как говорил РБК директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов в кулуарах форума «Микроэлектроника — 2024», министерство планирует внести корректировки в законопроект между первым и вторым чтением. «Попросим снизить ставку до 5% и ввести новые ограничения для получателей льготы», — рассказывал Плясунов. Он объяснил, что в министерстве сопоставили объем инвестиций, которые организации сделали в развитие, с объемом налоговых льгот. Доля первых, по его словам, сейчас держится на уровне 30–35%. «Мы увидели, что предприятия выводят из бизнеса и отдают бенефициарам больше 60% по отношению к объему льгот», — указывал он. Поэтому Минпромторг предлагает ограничить размер налоговой льготы 50% от инвестиций в развитие.

РБК направил запросы в Минпромторг и правительство.

Зачем продлевать действие льготы

В понедельник, 23 сентября, на пленарном заседании форума «Микроэлектроника — 2024» премьер-министр России Михаил Мишустин говорил о важности одновременной поддержки электронного машиностроения, производства особо чистых материалов и электронных компонентов, а также развития собственного программного обеспечения. «Благодаря этому только в прошлом году организации радиоэлектроники сэкономили свыше 70 млрд руб. На ближайшем заседании правительства рассмотрим продление этой меры еще на три года с использованием механизма льготных ставок. Кроме того, прорабатывается вопрос распространения ее действия и на предприятия электронного машиностроения, в том числе на производителей специальных материалов и веществ, которые применяются в производстве микроэлектроники», — пообещал Мишустин.

«Избирательные налоговые льготы — известная в мире, понятная и логичная практика. Государство всегда будет искать инструменты поддержки отраслей, которые ему представляются стратегически важными для экономики, — объясняет логику решения руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. — Взять, к примеру, недавно обновленный список отраслей, где можно будет применять инвестиционный налоговый вычет».

Эта льгота в виде пониженной ставки 8% в большей мере будет компенсировать высокую ключевую ставку Центробанка (сейчас составляет 19%), чем общую налоговую нагрузку, полагает эксперт. По ее оценке, текущая цена кредитов для производственного бизнеса «неподъемна». Кроме того, помимо производства радиоэлектроники в аналогичных мерах нуждаются станко-, приборо- и машиностроение, а также химия высоких переделов, считает Авдеева.

Несколько месяцев назад правительство продлило действие льготной ставки налога на прибыль для IT-компаний: для них с 2025 года ставка составит 5% (вместо 3%, которые действуют до конца 2024-го). Участники рынка называли решение «оптимальным», поскольку оно позволит сохранить возможность роста и инвестиций в создание и развитие продуктов.