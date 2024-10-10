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Война санкций ,  
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США обвинили двух россиян в незаконном экспорте микроэлектроники

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Война санкций

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках в Россию микроэлектроники, сообщает американский Минюст. По его данным, поставки осуществлялись совместно с экстрадированным в США Артуром Петровым.

«Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов обвиняются наряду с ранее обвиненным Артуром Петровым в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения для российской компании», — говорится в публикации. По данным следствия, они приобрели и в обход санкций отправили в Россию микроэлектронику на сумму свыше $225 тыс. Солдатенковой и Альметову предъявлены обвинения по нескольким пунктам, по некоторым из них грозит до 20 лет заключения.

США обвинили россиянина в незаконных поставках электроники
Политика
Фото:Tierney L. Cross / Getty Images

Петрова задержали на Кипре в августе 2023 года по запросу США и обвинили в нарушении санкций. Его обвиняют по 11 пунктам, в том числе в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В начале августа 2024-го Петрова экстрадировали в США. Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что будет добиваться контакта с задержанным.

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