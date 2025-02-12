Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 года
Количество изданных в России книг и брошюр по итогам 2024 года выросло на 7% относительно 2023-го и составило 103 тыс. печатных единиц. Это следует из статистики Российской книжной палаты, с которой ознакомился РБК. Параллельно с этим тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.
Топ-10 самых издаваемых в России писателей в 2024 году выглядит следующим образом:
- Анна Джейн.
- Федор Достоевский.
- Михаил Булгаков.
- Александр Пушкин.
- Эрих Мария Ремарк.
- Джейн Остин.
- Лев Толстой.
- Джордж Оруэлл.
- Майк Омер.
- Стивен Кинг.
Лидерами среди издательств по количеству непериодических изданий остались объединенные в одну группу «Эксмо» и АСТ, третье место удерживает издательство учебной литературы «Просвещение». Среди типографий на первое место поднялся Смоленский полиграфический комбинат, второе осталось за «Парето-Принт», на третьем расположился Ульяновский дом печати (филиал «Первой образцовой типографии»).
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