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Эксклюзив

Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 года

Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России в прошлом году
Российская писательница в жанре молодежных романов Анна Джейн второй год подряд стала самым издаваемым автором в России. В тройку также вошел Михаил Булгаков, прежде признанный одним из самых продаваемых писателей года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Количество изданных в России книг и брошюр по итогам 2024 года выросло на 7% относительно 2023-го и составило 103 тыс. печатных единиц. Это следует из статистики Российской книжной палаты, с которой ознакомился РБК. Параллельно с этим тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.

Топ-10 самых издаваемых в России писателей в 2024 году выглядит следующим образом:

  1. Анна Джейн.
  2. Федор Достоевский.
  3. Михаил Булгаков.
  4. Александр Пушкин.
  5. Эрих Мария Ремарк.
  6. Джейн Остин.
  7. Лев Толстой.
  8. Джордж Оруэлл.
  9. Майк Омер.
  10. Стивен Кинг.

Лидерами среди издательств по количеству непериодических изданий остались объединенные в одну группу «Эксмо» и АСТ, третье место удерживает издательство учебной литературы «Просвещение». Среди типографий на первое место поднялся Смоленский полиграфический комбинат, второе осталось за «Парето-Принт», на третьем расположился Ульяновский дом печати (филиал «Первой образцовой типографии»).

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книги Стивен Кинг Михаил Булгаков издательство
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