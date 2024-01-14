В «Яндекс.Музыке» появились песни ушедших иностранных артистов

В «Яндекс.Музыке» появились новые песни Rammstein и Maneskin. Загрузили их пользователи — эта практика уже была у «Звука». «Яндекс» настаивает на исполнении обязательств перед лейблами

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» начал выдавать в рекомендациях пользователям новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые после начала специальной военной операции на Украине заявили о прекращении бизнеса в России. На доступность в библиотеке платформы композиций, релиз которых состоялся после февраля 2022 года, обратил внимание РБК.

Распространение композиций происходит через рекомендательную опцию «Моя волна» — алгоритм подбора музыки для каждого конкретного пользователя с учетом его личных предпочтений. По состоянию на 11 января РБК, в частности, обнаружил песни из новых альбомов Zeit рок-группы Rammstein (вышел 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), Rush! победителей «Евровидения — 2021» Måneskin (20 января 2023 года, Sony Music Entertainment), Harry’s House английского певца Гарри Стайлза (20 мая 2022 года, Sony Music Entertainment) и т.д.

Рекомендованные песни распространяются с официальными обложками альбомов, однако без указания лейбла. В информации об источнике композиции в обнаруженных случаях указано, что трек «загружен пользователем». Во время прослушивания такую композицию можно добавить в собственную коллекцию и сохранить.

При этом с помощью поиска по всей библиотеке «Яндекс.Музыки» найти эти песни нельзя. Например, треков Maneskin на сервисе нет вообще, а у Rammstein представлены только альбомы, выпущенные до начала специальной военной операции на Украине.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» отметили, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует с 2017 года, а при использовании этого механизма компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».

Как западная музыка уходила из России Весной 2022 года музыкальная индустрия в России претерпела серьезные изменения. С рынка ушли международные стриминги Deezer и Spotify, а YouTube Music прекратил монетизацию. О прекращении или приостановке деятельности в России заявила и тройка крупнейших международных звукозаписывающих компаний: Universal Music Group (с лейблами этой компании работают в том числе Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Леди Гага, Metallica, Rammstein), Warner Music (Эд Ширан, Мадонна, Давид Гетта и т.д.) и Sony Music (Maneskin, Шакира и Бейонсе). Об удалении своих композиций говорили и отдельные исполнители, например Pink Floyd. Уже осенью 2022 года Sony Music Group заявила об отзыве своего старого каталога с российских платформ. Кроме того, тогда же к международным компаниям присоединились и национальные: с «Яндекс.Музыки» исчезли песни британского лейбла WARP (сотрудничает с Aphex Twin, Autechre, Boards Of Canada и др.).

Откуда появляется музыка ушедших лейблов

Еще в декабре 2022 года РБК обнаружил новые песни западных артистов, выпущенные после объявления крупнейших звукозаписывающих лейблов о приостановке работы в России, на стриминге «Звук» (до мая 2022 года принадлежал «Сберу»). Все они также имели пометку «загружено пользователем». В пресс-службе «Яндекс.Музыки», комментируя перспективы использования практики «Звука», тогда заявили РБК, что контент на площадке «публикуется только по условиям договоренностей с правообладателями».

Однако тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что «Яндекс.Музыка» рассматривает возможность разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог. Издание утверждало, что так называемый user-generated content (UGC) будет проверяться на соблюдение авторских прав, а саму функцию предполагалось использовать для продвижения начинающих артистов, еще не сотрудничающих с лейблами.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов называет использование музыкальными стримингами контента, загруженного пользователями, распространенной практикой. «Действия «Яндекс.Музыки» соответствуют договоренностям с рядом крупных правообладателей, — убежден он. — Компания также сотрудничает с внешним техническим партнером, который одобрен этими правообладателями». О каком именно партнере идет речь, Данилов не уточнил.

РБК направил запросы в Warner Music, Universal Music и Sony Music.

Функция загрузки пользовательских композиций есть и в социальной сети «ВКонтакте», принадлежащей холдингу VK. Однако UGC-контент на этой платформе отделен от лицензионного и доступен только тому пользователю, который его загрузил. В приложении «VK Музыка» такие песни отсутствуют. РБК направил запрос в пресс-службу VK.

Законно ли распространение «пользовательской» музыки

Если «Яндекс.Музыка» по договору с правообладателем в данный момент не имеет прав на какое-либо произведение, то не имеет значения, загружено ли оно в библиотеку самим сервисом или его пользователями, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Яндекс.Музыка» не имеет права на так называемое в законе «доведение до всеобщего сведения» этого произведения», — утверждает он.

По лицензионному соглашению, размещение пользовательского контента допустимо только в личной библиотеке пользователя для его личного использования, то есть без выведения такой музыки в публичный доступ, соглашается и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Советник практики разрешения споров Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис предполагает, что «Яндекс» мог получить права на новинки ушедших лейблов через каких-либо партнеров. «Нельзя исключать, что тут используется ранее апробированный некоторыми кинотеатрами вариант так называемого предсеансного обслуживания, когда билет продается на короткометражку, а «бесплатно» показывают голливудский фильм, — продолжает Крауялис. — Так и в этом случае: треки могут размещаться, например, в условно ознакомительных целях».

Руководитель практики по защите интеллектуальной собственности в интернете Semenov & Pevzner Екатерина Калиничева в свою очередь допускает, что «у сторон есть обязательства, которые они добросовестно исполняют». «Не все иностранные правообладатели, в том числе музыкальные лейблы, заявляли о своем уходе, — объясняет она. — Кто-то заявил о приостановлении деятельности, кто-то не заявлял ничего».

Впрочем, размещение фонограмм и музыкальных произведений, на которые не истек срок охраны прав, без согласия правообладателей незаконно, соглашается Калиничева. И даже иностранные артисты и лейблы могут обратиться за защитой своих прав. «В случае поступления претензий правообладателей «Яндекс.Музыка» как минимум должна удалить незаконно размещенные треки», — конкретизирует специалист. Кроме того, по словам Сергея Учителя из Pen & Paper, правообладатели могут потребовать выплаты компенсации в виде двукратного размера стоимости лицензии. «С учетом масштаба компаний-правообладателей, следует понимать, что стоимость лицензий предполагается достаточно высокой», — отмечает он.

Однако Евгений Сафронов из InterMedia к возможности отстаивания своих прав западными компаниями относится скептически: «В нынешней геополитической ситуации перспективы безнадежны».