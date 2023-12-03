«Яндекс» сменит оператора рекламы на крышах такси

Компания Maer и «Яндекс» прекратили сотрудничество по обеспечению рекламы на крышах такси. Оператор рекламы оказался недоволен тем, что проект так и не достиг необходимого охвата аудитории, но «Яндекс» уже нашел другого партнера

Фото: Андрей Любимов / РБК

Холдинг «Яндекс» отказался от сотрудничества с компанией Maer по рекламе на медиаэкранах, установленных на крышах такси. Об этом РБК сообщили три источника на медиарынке, один из которых близок к сторонам сделки.

Партнерство «Яндекса» и Maer по рекламе на такси истекло в декабре 2023 года, утверждают источники. По словам одного из них, от продления стороны отказались по обоюдному согласию. Причем, как утверждает собеседник, контракт между компаниями не был прямым и включал третью сторону. Однако в публичном медиаполе Maer позиционировал проект как свой, а юрлицо компании — ООО «Маер Групп» — выступало заказчиком ряда рекламных публикаций в СМИ, посвященных медиаэкранам на такси. Другой собеседник отмечает, что «Яндекс» не был доволен результатами проекта, поэтому расторг соглашение.

Глава Maer Константин Майор заявил РБК, что речь идет не просто о прекращении сотрудничества, а о приостановке всего проекта. Такое решение он объяснил «масштабными изменениями в структуре «Яндекса», затрагивающими и состав команды, а также низкой эффективностью проекта. «Проект малых экранов на такси был для нас тестовым, он показал, что для того, чтобы предоставить нужный клиентам охват аудитории, необходимо запустить экранов в 10 раз больше, — продолжает Майор. — За год текущий наш партнер не установил ни одного дополнительного экрана, мы так и остались на малых охватах. В продлении работы с текущим партнером мы не видим смысла».

В пресс-службе «Яндекса» от комментариев по ситуации отказались.

Полностью закрывать проект рекламы на такси сам «Яндекс», по словам источников, не планирует. В частности, предложение о сотрудничестве поступало крупнейшему в России оператору наружной рекламы Russ, отмечает один собеседник, но компания от него отказалась. Один из источников РБК утверждает, что наиболее вероятным и заинтересованным в проекте кандидатом выступает оператор «Рим».

Директор по маркетингу оператора наружной рекламы «Рим» Игорь Бажан подтвердил РБК, что с января 2024 года уже эта компания займется продажей и размещением рекламы на такси.

Чем известен холдинг Maer Maer — оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы, специализирующийся в основном на медиафасадах и существующий с 2003 года. По данным официального сайта компании, в Московском регионе Maer управляет сетью из 78 DSS-конструкций (их еще называют Digital Super Sites — суперборды большого формата) и 19 медиафасадов, в том числе на торгово-развлекательном комплексе «Ривьера» на Автозаводской, торгово-развлекательный центрах «Океания» на Кутузовском проспекте и «Хорошо!» на Хорошевском шоссе и на зданиях на Ленинградском и Волгоградском шоссе. В регионах страны работают еще 11 медиафасадов: в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени, Уфе и Челябинске. Выручка ООО «Маер Групп» по РСБУ в 2022 году достигла 2,3 млрд руб., что на 9,2% больше, чем в 2021 году. Чистая прибыль — 152,6 млн руб. (плюс 84,9% год к году).

Как работает реклама на такси

Презентация проекта рекламы на такси состоялась всего год назад — в ноябре 2022 года. Тогда в Maer заявляли, что новый формат поможет решить проблему ограничений на распространение наружной рекламы, связанных с защитой объектов культурного наследия. Сейчас в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия» наружная реклама на подобных достопримечательностях запрещена.

Мобильные экраны Maer, как сообщалось на старте проекта, передвигались в Москве преимущественно в пределах Садового кольца с расширением зоны охвата до Третьего транспортного кольца. Изначально количество экранов составляло 2 тыс. (по два на каждом автомобиле), информации о расширении не было. Рекламные креативы для них запускались и управлялись из единого центра.