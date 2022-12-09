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Общество ,  
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ФСИН повысила максимальную закупочную цену компьютеров более чем на 70%

ФСИН внесла изменения в норматив цены на электронную технику — теперь ведомство сможет приобретать более дорогие компьютеры, ноутбуки и планшеты. Ранее об отмене предельной цены при закупке такой техники просило МВД
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России повысила предельные цены на закупку электронной техники — компьютеров, ноутбуков, планшетов и принтеров. Ведомство внесло изменения в норматив количества и цены персональных вычислительных машин, который действовал с 2019 года.

Максимальная закупочная цена стационарного компьютера для директора ФСИН, его заместителей или начальника структурного подразделения ведомства выросла почти в два раза и теперь составит 127,8 тыс. руб. — ранее она была установлена на уровне 75 тыс. руб. (рост на 70%). Примерно на столько же увеличилась предельная стоимость компьютеров и для остальных сотрудников ведомства — с 48 тыс. до 85,6 тыс. руб. за устройство (на 78% выше).

Сильнее всего вырос норматив цены на персональные компьютеры «в защищенном исполнении», которые дополнительно оборудованы защитой от утечек информации по акустическим каналам — если ранее его стоимость не должна была превышать 160 тыс. руб., то сейчас предельная сумма выросла почти в четыре раза — до 600 тыс. руб. В 2,5 раза повышена цена на цветные принтеры формата А4: для директора ФСИН ведомство может приобрести его не более чем за 71,5 тыс. руб. при закупочной цене с 2019 года 30 тыс. руб. Такой принтер для структурного подразделения будет стоить максимум 67,2 тыс. руб., что более чем в три раза выше установленной ранее цены 20 тыс. руб.

Ведомство также пересмотрело цены на ноутбуки и планшеты. Ноутбук для начальника учреждения ФСИН в регионе или его заместителя должен стоить не более 60 тыс. руб. (до изменения — 45 тыс. руб.), для сотрудников структурных подразделений — до 80 тыс. (ранее было до 70 тыс.), для директора ФСИН — до 100 тыс. Планшеты служба сможет закупать по цене до 40–50 тыс. руб. в зависимости от должности сотрудника; ранее устройства оценивались в 30 тыс. руб.

РБК направил запрос во ФСИН.

Ранее с предложением разрешить закупку ноутбуков, планшетов и транспортных средств для ведомственных нужд без привязки к предельным ценам выступило Министерство внутренних дел. В МВД указывали, что аукционы ведомства признаются несостоявшимися из-за отсутствия участников: потенциальные поставщики запрашивают цены существенно выше установленных. Инициатива направлена на снижение риска срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции, транспортных средств «в условиях санкций со стороны недружественных государств», добавляли в ведомстве.

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Сразу после 24 февраля стоимость электронной техники краткосрочно выросла: покупатели скупали все, в том числе более дорогие устройства, рассказал РБК бизнес-аналитик «Марвел-дистрибуции» Антон Фомин. Средняя цена ноутбука в марте подскочила на 27%, с 67,9 тыс. до 77 тыс. руб., однако постепенно уровень цен вернулся к своим дофевральским показателям и даже снизился, добавил он.

«Если смотреть в целом, то цена отдельных брендов не изменилась, изменился спрос. За счет того, что технику средней ценовой категории раскупили, начали активнее продаваться гаджеты с более высокой стоимостью, поэтому средний чек вырос», — сказал Фомин.

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С конца марта в России работает механизм параллельного импорта, который дает возможность ввозить в Россию утвержденную правительством продукцию через третьи страны без разрешения правообладателя. В этот перечень вошла и электроника (продукция Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP). По словам Антона Фомина, в среднем параллельный импорт увеличивает цену техники на 5–15%.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных производителей техники заявил о приостановке поставок в Россию, в том числе американская Apple, южнокорейские Samsung и LG. Тогда же японская компания Epson, которая производит принтеры, сканеры и другую электронику, заявила о решении приостановить поставки продукции в Россию и Белоруссию. В конце февраля генеральный директор сети бытовой и цифровой техники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о поднятии цен на 30% на фоне санкций и падения рубля. В начале июня компания HP анонсировала сворачивание бизнеса в России и Белоруссии.

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ноутбуки компьютеры планшеты ФСИН техника Госзакупки
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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