«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

«Ростелеком» выкупит 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб., консолидация будет проходить в три этапа. В результате сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%. По словам Осеевского, 100% «Т2 РТК Холдинга» были оценены в 240 млрд руб., а сумма сделки по приобретению 55% оператора составит 132 млрд руб.

Сейчас 55% компании принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой, в свою очередь, являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). О том, что госоператор консолидирует 100% «Т2 РТК Холдинга», Михаил Осеевский заявил в марте этого года.

Как пояснил Михаил Осеевский, консолидация будет проходить в три этапа. Сначала «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций госоператора, находящихся на балансе «Мобитела», на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Сделка будет проводиться через специально созданную операционную компанию «Телеком Инвестиции». Осеевский не пояснил, в какой пропорции действующие акционеры Tele2 Russia Holding AB разделят полученные в рамках обмена акции.

18 декабря собрание акционеров «Ростелекома» рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии акций оператора по цене 93,21 руб. за бумагу. Основным покупателем акций в ее рамках должен стать банк ВТБ. Планируется, что он выкупит бумаги на общую сумму в 66 млрд руб. На эти средства «Ростелеком» приобретет у ВТБ 27,5% «Т2 РТК Холдинга».

Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд руб., это будут в основном заемные средства, отметил Осеевский.