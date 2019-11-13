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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
«Ростелеком» выкупит 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб., консолидация будет проходить в три этапа. В результате сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%. По словам Осеевского, 100% «Т2 РТК Холдинга» были оценены в 240 млрд руб., а сумма сделки по приобретению 55% оператора составит 132 млрд руб.

Сейчас 55% компании принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой, в свою очередь, являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). О том, что госоператор консолидирует 100% «Т2 РТК Холдинга», Михаил Осеевский заявил в марте этого года.

Как пояснил Михаил Осеевский, консолидация будет проходить в три этапа. Сначала «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций госоператора, находящихся на балансе «Мобитела», на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Сделка будет проводиться через специально созданную операционную компанию «Телеком Инвестиции». Осеевский не пояснил, в какой пропорции действующие акционеры Tele2 Russia Holding AB разделят полученные в рамках обмена акции.

18 декабря собрание акционеров «Ростелекома» рассмотрит вопрос о проведении допэмиссии акций оператора по цене 93,21 руб. за бумагу. Основным покупателем акций в ее рамках должен стать банк ВТБ. Планируется, что он выкупит бумаги на общую сумму в 66 млрд руб. На эти средства «Ростелеком» приобретет у ВТБ 27,5% «Т2 РТК Холдинга».

Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд руб., это будут в основном заемные средства, отметил Осеевский.

Президент России Владимир Путин одобрил проведение допэмиссии в октябре. Точный размер доли, которую должен получить банк, был неизвестен. Согласно указу президента, в ходе допэмиссии доля государства в капитале «Ростелекома» должна сохраниться на уроне не менее 33,2%, а вместе с пакетами ВТБ и ВЭБ.РФ превышать 50% обыкновенных акций.

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Согласно материалам «Ростелекома», после сделки доля Росимущества в компании составит от 33,2 до 38,2%, банка ВТБ — от 18,8 до 21,5%, ВЭБа — от 2,9 до 3,4%, «Телеком Инвестиции» — от 6,8 до 7,8%, «Мобител» — от 0,3 до 0,4%, free float — от 37,9 до 28,6%. Точное распределение долей будет зависеть от того, какое количество акционеров «Ростелекома» примет участие в допэмиссии. Как пояснил Михаил Осеевский, если все существующие акционеры воспользуются правом участия в ней, то размер допэмиссии достигнет 1,2 млрд акций. Однако он сомневается, что акционеры выразят такое желание.

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«Ростелеком» также раскрыл текущий размер чистого долга «Т2 РТК Холдинга». Он равен 120 млрд руб., еще 17-18 млрд руб., по словам Осеевского, составляют различные обязательства компании. К концу 2019 года абонентская база «Т2 РТК Холдинга» может достичь 44 млн клиентов, компания будет занимать 17% российского рынка мобильной связи.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
Теги: «Ростелеком», Tele2, ВТБ, сотовая связь
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