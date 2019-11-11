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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
Ее результатом должно стать сокращение голосующей доли государства в «Ростелекоме»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.

Речь идет о том, что ВТБ – нынешний совладелец Tele2 – выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. Одновременно дочка «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Акции «Ростелекома» будут переданы учрежденной 12 сентября компании «Телеком Инвестиции», принадлежащей ВТБ.

В результате сделки государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в «Ростелекоме» с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%, указывает «Коммерсантъ».

Как ранее рассказывал источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, эмиссия «Ростелекома» для сделки по выкупу 100% «Т2 РТК Холдинга» составит 1,2 млрд новых обыкновенных акций. Около 705,079 млн акций выкупит ВТБ по цене 93,21 руб. за штуку. В общей сложности банк заплатит 66 млрд руб.

На данный момент уставный капитал «Ростелекома» составляет 6,961 млн руб. и представлен 2,575 млрд обыкновенных акций и 209,6 млн – привилегированных. Таким образом, после того, как компания выпустит новые обыкновенные акции, ВТБ может получить 18,7% от общего числа обыкновенных акций.

Однако окончательный размер доли ВТБ в операторе связи станет понятен в декабре, говорил источник РБК, поскольку банк также намерен выкупить часть акций «Ростелекома», находящиеся у его «дочки», компании «Мобител». На ее балансе 270,6 млн обыкновенных акций (10,49% от общего количества, после допэмиссии -- 7,16%), а также 64,5 млн привилегированных акций.

Помимо ВТБ акции «Ростелекома» на балансе «Мобитела» в рамках сделки получат также другие акционеры «Т2 РТК Холдинга» - структуры Алексея Мордашова и Юрия Ковальчука.

Представитель «Северстали» не комментировал эту информацию. Получить комментарий банка «Россия» и «Ростелекома» не удалось.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% компании, остальное — у Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ https://www.rbc.ru/business/03/10/2019/5d9605ab9a79471cc277279d, одобряющий предложение правительства провести дополнительную эмиссию «Ростелекома» в пользу ВТБ. В указе не назывался размер доли, которую должен получить банк в капитале «Ростелекома», но говорилось, что доля государства в компании должна составлять не менее 33,2% обыкновенных акций, а вместе с пакетами ВТБ и ВЭБ.РФ превышать 50% обыкновенных акций.

Сейчас России через Росимущество принадлежит 48,71% обыкновенных акций «Ростелекома». После выпуска 1,2 млрд новых акций, эта доля снизится до 33,22%, то есть будет соответствовать установленному в указе президента лимиту. Доля ВЭБ.РФ снизится с текущих 4,29% до 2,93% обыкновенных акций. Таким образом, чтобы суммарная доля России вместе с госкорпорацией и госбанком превышала 50% обыкновенных акций, ВТБ должен получить более 13,85% «Ростелекома».

Согласно указу, правительство должно обеспечить выкуп «Ростелекомом» акций «Т2 РТК Холдинга» в течение шести месяцев.

Ранее «Ведомости» сообщали, что 100% «Т2 РТК Холдинга» оценены в 240 млрд руб. По словам собеседника РБК, это актуальная оценка.

Представитель "Ростелекома" отказался от комментариев.

Авторы: Анна Балашова, Артем Филипенок
Теги: «Ростелеком»
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