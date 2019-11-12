ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте службы.

Как следует из документа, ФАС одобрила доведение до 100% доли владения «Ростелекома» в операторе.

В марте этого года «Ростелеком» сообщил, что госкомпания договорилась о покупке оператора. Тогда президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Tele2 останется дочерней структурой с самостоятельным менеджментом.

В ноябре текущего года в российском правительстве подписали директиву по сделке по консолидации Tele2 «Ростелекомом». Согласно документу ВТБ, который является нынешним совладельцем Tele2, выкупит допэмиссию «Ростелекома». Параллельно с этим «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB подпишут договор, предусматривающий обмен 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Акции «Ростелекома» передадут компании «Телеком Инвестиции», принадлежащей ВТБ.