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Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2
В соответствии с указом президента «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ. При этом сам «Ростелеком» станет 100%-ным владельцем «Т2 РТК Холдинг», которому принадлежит бренд Tele2
Ростелеком RTKM ₽78,78 +0,23% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, одобрив предложение правительства о проведении дополнительный эмиссии ПАО «Ростелеком» в пользу ВТБ. Точный размер доли, которую должен получить банк в капитале «Ростелекома», в указе не называется, отмечается лишь, что доля государства должна составлять не менее 33,2%.

При этом, в соответствии с указом, государство совместно с ВЭБ.РФ и ВТБ должно сохранить контроль более чем над 50% акций «Ростелекома».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что по итогам допэмиссии банк станет владельцем около 17% «Ростелекома». «Было решено, что часть сделки делается наличными деньгами, а часть — привлекаются деньги за счет допэмиссии. Допэмиссия частично будет выкуплена банком ВТБ. В итоге банк станет владельцем некого пакета, наверное, процентов 17 мы получим «Ростелекома», — сказал Костин.

Глава ВТБ также отметил, что банк перейдет из некотируемых акций Tele2 в котируемые акции «Ростелекома». В настоящее время ВТБ принадлежит 50% в капитале компании Tele2 Russia Holding AB, которая владеет 55% «Т2 РТК Холдинга», работающего под брендом Tele2. Остальными 45% владеет «Ростелеком».

В соответствии с указом «Ростелеком» (с учетом доли его «дочки» «Мобител») должен стать 100%-ным собственником «Т2 РТК Холдинга».

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ростелеком», Tele2
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