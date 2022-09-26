Приложение VK пропало из AppStore

Из магазина приложений для iOS также пропали другие приложения, входящие в экосистему VK, в том числе VK Музыка, VK Клипы, почта Mail.ru

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Приложение соцсети «ВКонтакте» (VK) пропало из магазина приложений AppStore.

Оно не выдается при поиске, также его нет в разделе «покупки» у клиентов, которые уже скачивали приложение. При переходе по кнопке «загрузите в AppStore» c официального сайта VK магазин приложений выдает оповещение: «Приложение недоступно».

В GooglePlay приложение доступно. В AppStore также не удается найти приложение почты Mail.ru, входящей в экосистему VK.

РБК направил запрос в VK.

В феврале 2022 года гендиректор компании VK (до ребрендинга была известна как Mail.ru Group) Владимир Кириенко, который занимает этот пост с декабря прошлого года, попал под санкции США. Компания после этого заявила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами.

В конце прошлого года USM объявила, что подконтрольный ей «МегаФон» продает СОГАЗу 45% акций «МФ Технологии» — компании, контролирующей больше половины голосующих акций VK. Также USM находится в процессе продажи 9% акций «МФ Технологии» Газпромбанку, сообщалось тогда. Газпромбанк, в свою очередь, передал принадлежавшие ему ранее 45-процентную долю в «МФ Технологиях» холдингу «Газпром-Медиа».

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В сентябре 2022 года VK и «Яндекс» закрыли сделку по обмену активами. В рамках нее компании договорились, что VK получила сервисы «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — сервис по доставке еды Delivery Club. 100% в последнем VK получил в результате выхода из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг».