В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» в России и Белоруссии

О том, что приложение или сайт соцсети не работают, сообщили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Минска

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

На неполадки пожаловались пользователи из крупных российских городов (Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга), а также из Минска. Всего поступило почти 3,5 тыс. сообщений о сбое.

Большая часть жалоб (45%) свидетельствует об общем сбое, 15% касаются проблем в работе мобильного приложения, 13% — в работе сайта, 10% — мессенджера.

В пресс-службе «ВКонтакте» РБК подтвердили, что у некоторых пользователей «могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов». Администрация уже «завершает мероприятия по восстановлению» штатной работы сервисов.

Последний раз о крупном сбое во «ВКонтакте» сообщалось в начале февраля. Тогда же технические проблемы начались у СПБ Биржи, WhatsApp и Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).