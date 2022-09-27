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Минцифры и VK попросили Apple объяснить удаление приложения из App Store

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Минцифры направило запрос в компанию Apple в связи с удалением приложений холдинга VK из магазина приложений App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — говорится в сообщении.

Как сообщили РБК в пресс-службе VK, компания тоже направила соответствующий запрос в Apple. «Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», — отметили в VK.

Приложение VK пропало из App Store
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Вечером 26 сентября из App Store пропало приложение социальной сети «ВКонтакте» — оно перестало появляться в поиске и в разделе «Покупки» у клиентов, которые уже скачивали приложение.

Также при переходе по кнопке «Загрузите в App Store» c официального сайта VK магазин приложений выдает оповещение: «Приложение недоступно».

Из магазина для iOS также пропали другие приложения, входящие в экосистему VK, в том числе «VK Музыка», «VK Клипы», почта Mail.ru. В Google Play приложение доступно.

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