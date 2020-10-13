Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса»

Глава Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса» с 2014 года, однако не намерен переизбираться в него после окончания срока полномочий

Герман Герф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф покинет состав совета директоров «Яндекса», следует из сообщения компании.

«Срок полномочий г-на Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание», — отмечается в документе.

Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в мае 2014 года и занимает пост неисполнительного директора.

В июне 2020 года Yandex N.V., головная компания для «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов. По условиям «развода» интернет-компания станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а банк в июле стал полным хозяином сервиса «Яндекс. Деньги».

Раздел активов Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция. «Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации», — отметил он. В результате, по словам Грефа, сторонам удалось найти взаимовыгодное решение.