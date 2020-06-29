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Экономика ,  
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Греф прокомментировал сообщения о «разводе» Сбербанка с «Яндексом»

Сбербанк SBER ₽203,15 -1,82% Купить
Яндекс YNDX ₽3 430 -1,97% Купить

Сбербанк не «разводится» с компанией «Яндекс», однако появилась необходимость реструктурировать их совместный бизнес. Об этом заявил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

«У нас нет развода. Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили», — пояснил Греф.

Экономист положительно оценил развитие совместных с «Яндексом» проектов, отметив рост сервиса «Яндекс.Маркет» во время эпидемии коронавируса. При этом Греф подтвердил, что между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует конкуренция, которая создает проблемы.

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Экосистемы сильно конкурируют между собой. Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации», — сообщил глава Сбербанка. Он уточнил, что за последний год было найдено взаимовыгодное решение.

Ранее «Яндекс» объявил о разделе совместных со Сбербанком активов. Так, он выкупит у банка 45% «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. и продаст Сбербанку миноритарную долю — 25% плюс 1 руб. — в «Яндекс.Деньги». Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года, ее одобрили совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка.


 

Теги: Сбербанк, Герман Греф, «Яндекс»
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