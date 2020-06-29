Греф прокомментировал сообщения о «разводе» Сбербанка с «Яндексом»

Сбербанк не «разводится» с компанией «Яндекс», однако появилась необходимость реструктурировать их совместный бизнес. Об этом заявил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

«У нас нет развода. Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили», — пояснил Греф.

Экономист положительно оценил развитие совместных с «Яндексом» проектов, отметив рост сервиса «Яндекс.Маркет» во время эпидемии коронавируса. При этом Греф подтвердил, что между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует конкуренция, которая создает проблемы.

«Экосистемы сильно конкурируют между собой. Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации», — сообщил глава Сбербанка. Он уточнил, что за последний год было найдено взаимовыгодное решение.