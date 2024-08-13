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Технологии и медиа ,  
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ФБР ликвидировало международную группу хакеров-вымогателей

Хакеры атаковали десятки компаний из Германии, Бельгии, ОАЭ, Британии, Канады, Польши и других стран. В причастности к группировке заподозрили граждан России, Украины, Сербии и Литвы
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

ФБР США вместе с правоохранительными органами Германии и Великобритании обезвредило хакерскую группу вымогателей Radar/Dispossessor, которая действовала по всему миру, сообщает ведомство.

В Соединенных Штатах ликвидировали три сервера и восемь доменов, связанных с группировкой, еще несколько — в Британии и Германии.

Группа была основана в августе 2023 года, ее возглавил хакер под псевдонимом Brain. Сначала киберпреступники атаковали предприятия малого и среднего бизнеса в США, работающие в сфере производства, образования, здравоохранения, финансовых услуг и транспорта. Позже их целью стали более 40 предприятий из других стран: Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Гондураса, Индии, Канады, Хорватии, Перу, Польши, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Хакеры получали доступ к компьютерным системам из-за слабых паролей и отсутствия двухфакторной аутентификации, крали данные, а затем связывались с сотрудниками компании по электронной почте или по телефону, требуя выкуп.

Как пишет Reuters, немецкие власти установили личности 12 подозреваемых из Германии, Украины, России, Кении, Сербии, Литвы и ОАЭ.

В феврале ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании взломали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которую организация использовала для платежей с помощью программ-вымогателей. Злоумышленники атаковали в том числе Boeing и британскую почту.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФБР хакеры вымогательство киберпреступность
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