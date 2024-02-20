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В ФБР заявили о пресечении деятельности взломавших почту Британии хакеров

Bloomberg: США и Британия пресекли деятельность хакерской группировки LockBit
В ФБР сообщили, что коалиция из правоохранительных органов из 11 стран взломала инфраструктуру хакеров LockBit, которые с помощью вируса-вымогателя совершили атаки в том числе на Boeing и британскую почту
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Коалиция международных правоохранительных органов, включая Федеральное бюро разведки США (ФБР) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, заявила, что они взломали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, включая закрытие веб-сайтов, которые организация использовала для платежей с помощью программ-вымогателей, передает Bloomberg.

Ранее в Сети распространились скриншоты сайта группировки, где говорится, что он находится под контролем британского агентства, ФБР и международных правоохранительных органов в рамках операции «Кронос». На сайте изображены флаги США, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Японии, Швейцарии, Канады, Швеции, Нидерландов и Австралии.

Представитель ФБР рассказал, что в операции приняли участие правоохранительные органы из 11 стран, в ходе которой было изъято 11 000 доменов, используемых LockBit и ее филиалами для содействия распространению программ-вымогателей. По словам чиновника, операция, которая нарушила инфраструктуру LockBit и была нацелена на систему развертывания вредоносного программного обеспечения (ПО), была проведена в последние дни.

По данным ФБР, LockBit заявила о 1,6 тыс. жертв своих атак в США и 2 тыс. в других странах. Значительное большинство из них находятся в частном секторе, и ФБР заявило, что отслеживает 144 млн выкупов, выплаченных в связи с атаками группировки.

В США арестовали россиянина по делу о вирусе-вымогателе Lockbit
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

LockBit использует для атак вирус-вымогатель, разработку которого связывают с российскими хакерами. Программа шифрует файлы на компьютерах своих жертв, а затем требует оплаты за разблокировку файлов. 

LockBit получила известность в 2021 году. За время своего существования атаке группировке подверглись многие организации, в том числе американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., что подорвало рынок казначейских облигаций США на сумму $26 млрд, британская почта и компания Boeing. Банк и Boeing выплатили выкуп хакерам, британская почта отказалась это делать.

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В прошлом году в США арестовали третьего россиянина по делу LockBit. 

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хакеры взлом ФБР Великобритания
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