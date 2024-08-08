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Технологии и медиа ,  
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В США арестовали россиянина из-за сайта для обучения хакеров

Россиянина, который, предположительно, в прошлом был главой омского отделения МММ-2011, подозревают в администрировании сайта, где киберпреступники могли сотрудничать, покупать базы данных и обучаться хакерству
Фото: Charles Reed / Global Look Press
Фото: Charles Reed / Global Look Press

В США заподозрили россиянина Павла Кублицкого и уроженца Казахстана Александра Ходырева в администрировании сайта в даркнете для киберпреступников, занимавшихся мошенничеством с кредитными картами, DDos-атаками и т.д. Об этом пишет судебный портал CourtWatch, который также публикует ордер на арест указанных лиц. Кублицкий, по данным портала, арестован.

Кублицкого и Ходырева называют администраторами русскоязычного сайта, который представляет собой онлайн-площадку для кооперации преступников с целью «получения неправомерных доходов». Сотрудники ФБР получили к нему доступ через владельца, американский веб-хостинг DigitalOcean. Правоохранительным органам пришлось переводить сайт через Google Translate.

«Участники используют платформу как торговую площадку (наподобие Ebay), где они общаются в частном порядке, чтобы покупать, продавать и обмениваться товарами и услугами, <...>
включая учетные данные для входа (имена пользователей и пароли), личную идентификационную информацию (PII) (даты рождения, адреса, номера социального страхования и т.д.), вредоносное ПО, поддельные идентификационные документы, учетные данные банковских счетов и учетные данные PayPal», — сказано в ордере. Дополнительной функцией площадки было продвижение предоставляемых преступниками услуг и товаров, что ФБР сравнило с платформой Reddit.

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Сайт также предоставлял обучающие курсы по киберпреступлениям. Один из агентов ФБР зарегистрировался на курс по краже данных кредитных карт за $1 тыс. (был оплачен в биткоинах) и посещал его более шести недель вместе с 50 другими обучающимися.

Пользователям сайта было запрещено совершать преступления в странах СНГ.

Кублицкий и Ходырев запросили убежище в США после прибытия в страну два года назад. По данным следствия, Кублицкий купил на полученные от незаконной деятельности деньги «роскошный кондоминиум» во Флориде, а Ходырев — спортивный автомобиль Chevrolet Corvette.

Омский портал «Город55» пишет, что Кублицкий был руководителем омского филиала МММ-2011. Еще одно омское издание «БК55» публиковало интервью с человеком по имени Павел Кублицкий в 2012 году, называя его руководителем «одного из омских филиалов МММ».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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