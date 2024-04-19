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ФБР увидела риск «сокрушительного удара» от хакеров «Вольт Тайфун»

Глава ФБР Рэй: китайские хакеры проникли и готовы к атаке на инфраструктуру США
Телекоммуникационные и энергетические компании США под угрозой, в них проникли правительственные китайские хакеры, предупредил глава ФБР. По его мнению, Пекин хочет вызвать панику, «ударом ниже пояса» по гражданским системам
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Китайские хакеры, связанные с правительством, проникли в критически важную инфраструктуру США и ожидают «подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар». Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в Университете Вандербильта на конференции по современным конфликтам и возникающим угрозам, передает Reuters.

Пекин управляет хакерской группировкой «Вольт Тайфун», рассказал Рэй, она уже получила доступ к множеству американских компаний из энергетического, водного, телекоммуникационного и других критически важных секторов экономики. По его данным, на 23 операторов трубопроводов была совершена хакерская атака.

План Китая состоит в «нанесении удара ниже пояса по гражданской инфраструктуре, чтобы попытаться вызвать панику», указал глава ФБР. Пекин обеспечивает возможность «физического разрушения нашей критически важной инфраструктуры в любое удобное для него время».

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Технологии и медиа
Фото:Patrick Lux / Getty Images

Китайский МИД отрицает любую связь «Вольт Тайфун» с китайским правительством. Министерство отмечает, что эти хакеры относятся к преступным группам. Китайское посольство заявило также, что «некоторые в США» используют эту тему для критики Пекина, выставляя Вашингтон жертвой, «в то время как на самом деле все наоборот». Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй и раньше утверждал, что его страна «не поощряет, не поддерживает и не потворствует атакам хакеров» и сама является «одной из главных жертв кибератак».

Однако, как писала The Wall Street Journal, у США «накапливается все больше доказательств», что власти Китая поддерживают группировку.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФБР Китай США хакеры критическая инфраструктура
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