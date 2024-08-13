WP узнала о проверке атаки «иранских хакеров» на штабы Трампа и Байдена
ФБР расследует попытки кибератак, предположительно совершенных иранскими хакерами, на предвыборные штабы кандидата от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена до его выхода из гонки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, спецслужба признала начало расследования в сфере нацбезопасности за несколько месяцев до выборов. Источники рассказали изданию, что, по сведениям ФБР, три члена штаба Байдена получили фишинговые письма, которые должны были предоставить злоумышленникам доступ к переписке получателей.
Следствие до сих пор не обнаружило доказательств того, что эти попытки взлома были успешными, уточнили собеседники WP.
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