WP узнала о проверке атаки «иранских хакеров» на штабы Трампа и Байдена

ФБР расследует попытки кибератак, предположительно совершенных иранскими хакерами, на предвыборные штабы кандидата от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена до его выхода из гонки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, спецслужба признала начало расследования в сфере нацбезопасности за несколько месяцев до выборов. Источники рассказали изданию, что, по сведениям ФБР, три члена штаба Байдена получили фишинговые письма, которые должны были предоставить злоумышленникам доступ к переписке получателей.

Следствие до сих пор не обнаружило доказательств того, что эти попытки взлома были успешными, уточнили собеседники WP.

Материал дополняется